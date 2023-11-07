Як правильно українською сказати про осінь - "оранжева" чи "помаранчева"

У російській мові існує назва для кольору "оранжевый". Багато українців, намагаючись перекласти цю назву, вважають правильним прикметник "помаранчевий".

Мовознавець Олександр Авраменко роз'яснив, як можна назвати жовтий колір з червонуватим відтінком.

За його словами, в українських словниках є три прикметники для позначення цього кольору – "жовтогарячий", "помаранчевий" та "оранжевий". Перше слово є питомим для української мови, а "оранжевий" та "помаранчевий" – запозичені.

Втім, ці слова вже довгий час існують в українській мові, тому вважаються правильними. Отже, осінь, так само як апельсин, наприклад, можна назвати жовтогарячою, оранжевою і помаранчевою. Вживання усіх трьох прикметників є правильним.

Читайте також: