Як правильно українською звучать назви країн: у нас їх часто перекручують

У назвах яких країн ми найчастіше помиляємося.

Іноді українці помиляються навіть у назвах сусідніх країн, плутаючись, як правильно назвати навіть знайомі їм країни.

Відомий мовознавець і вчитель Олександр Авраменко розповів, які помилки роблять українці в назвах і навіть в їх написанні.

"Зайдімо до супермаркету. Що ми там побачимо на ціннику? Турція. Такого слова немає в українській мові, – зазначає мовознавець, – правильно називати цю країну Туреччиною".

Авраменко озвучив країни, в назвах яких українці найчастіше помиляються, і розповів, як правильно їх називати.

Не Словакія, а Словаччина.

Не Арменія, а Вірменія.

Замість Венгрія – Угорщина.

Не Польша, а Польща.

Не Білорусія, а Білорусь.

Неправильно Молдавія, українською – Молдова.

Не Руминія, а Румунія.

Замість Германія треба казати Німеччина.

Читають також: