Як правильно українською звучать назви країн: у нас їх часто перекручують

У назвах яких країн ми найчастіше помиляємося.
Іноді українці помиляються навіть у назвах сусідніх країн, плутаючись, як правильно назвати навіть знайомі їм країни.
Відомий мовознавець і вчитель Олександр Авраменко розповів, які помилки роблять українці в назвах і навіть в їх написанні.
"Зайдімо до супермаркету. Що ми там побачимо на ціннику? Турція. Такого слова немає в українській мові, – зазначає мовознавець, – правильно називати цю країну Туреччиною".
Авраменко озвучив країни, в назвах яких українці найчастіше помиляються, і розповів, як правильно їх називати.
- Не Словакія, а Словаччина.
- Не Арменія, а Вірменія.
- Замість Венгрія – Угорщина.
- Не Польша, а Польща.
- Не Білорусія, а Білорусь.
- Неправильно Молдавія, українською – Молдова.
- Не Руминія, а Румунія.
- Замість Германія треба казати Німеччина.
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