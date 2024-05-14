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Як правильно українською звучать назви країн: у нас їх часто перекручують

Як правильно українською звучать назви країн: у нас їх часто перекручують

Назви країн

У назвах яких країн ми найчастіше помиляємося.

Іноді українці помиляються навіть у назвах сусідніх країн, плутаючись, як правильно назвати навіть знайомі їм країни.

Відомий мовознавець і вчитель Олександр Авраменко розповів, які помилки роблять українці в назвах і навіть в їх написанні.

"Зайдімо до супермаркету. Що ми там побачимо на ціннику? Турція. Такого слова немає в українській мові, – зазначає мовознавець, – правильно називати цю країну Туреччиною".

Авраменко озвучив країни, в назвах яких українці найчастіше помиляються, і розповів, як правильно їх називати.

  • Не Словакія, а Словаччина.
  • Не Арменія, а Вірменія.
  • Замість Венгрія – Угорщина.
  • Не Польша, а Польща.
  • Не Білорусія, а Білорусь.
  • Неправильно Молдавія, українською – Молдова.
  • Не Руминія, а Румунія.
  • Замість Германія треба казати Німеччина.

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