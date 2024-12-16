Як правильно вибирати червону ікру: запам'ятайте одну важливу фразу – вона повинна бути на банці

Вже зовсім скоро доведеться думати, що приготувати на новорічний стіл. Червону ікру українці купують на свято найчастіше. Тому важливо знати, як її вибирати, щоб не натрапити на підроблення.

Закушування з додаванням червоної ікри серед українців вважаються святковим делікатесом, адже можливість посмакувати нею є далеко не в кожної людини. Тому дуже важливо знати, на що звернути увагу під час придбання цього продукту, щоб обрати дійсно якісний і не за всі гроші світу.

Фахівці кажуть, що допомогти вам може всього лише один напис, який можна знайти на банках з червоною ікрою. На пакуванні обов'язково має бути вказана назва конкретної риби, а не загальний опис, наприклад "лососева ікра". Тому шукайте на банках щось накшталт "горбуша", "форель" чи будь-який інший вид риби, з якої зібрали цю ікру.

Часто виробники постачають на полички магазинів так звану "структуровану ікру". Це не підроблення, тому що вона виготовлена в натурального продукту. Втім, її складно назвати справжньою ікрою. Річ у тім, що виробник для того, щоб покращити товарний вигляд продукту, може додавати червоні барвники або желатинові добавки.

Ці добавки перешкоджають пошкодженню ікряної маси, роблять її більш кулькоподібною. Тоді вона має вигляд відбірної, тому дуже нагадує свіжу й натуральну, особливо покупцеві, який рідко купує такий продукт. Якщо на самій банці ви не бачите фрази, що вона структурована, обов'язково погляньте на склад. Там замість слова "ікра" буде фраза "ікряна маса". Краще такий продукт не купувати, тому що він гірше смакуватиме.

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