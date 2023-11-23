Як правильно вибирати мелену каву, щоб напій бадьорив, мав насичений смак і аромат

Міцна ароматна кава зранку – що може бути краще для вдалого початку дня. Адже смачні напої та їжа також додають щастя в наше життя. Тому, аби кожен ранок починався вдало, потрібна якісна та міцна кава. Але ж як її правильно вибрати, щоб не прогадати? Розповідаємо, на що потрібно звертати увагу під час вибору кави, щоб напій був міцним, смачним і ароматним.

Дата обсмажування кавового зерна

Недосвідчені любителі кави вважають, що у напою – безмежний термін придатності. Але це зовсім не так. Важливо знати, що від дати обсмажування кавових зерен залежить термін придатності напою. Бо це прямо впливає на смак кави. Адже кавові зерна – це по суті ягоди, які псуються так само, як інші харчі. Тому старі кавові зерна можуть віддавати свій неприємний смак напою, який ви готуєте на своїй кухні.

Вкрай важлива дата обробки кавових зерен, яку зазвичай надруковано на пакуванні продукту. Каву потрібно заварювати через 7-21 день після дати обсмажування зерна.

Спосіб обсмажування кавового зерна

Кожен виробник обсмажує кавові зерна у свій спосіб, від якого залежить насичений смак напою. Приміром, спосіб обсмажування прямо впливає на те, що кава матиме смак шоколаду чи горіхів.

Якщо дуже обсмажувати кавові зерна, тоді напій матиме насичений гіркуватий смак. Легке обсмажування надає каві фруктового смаку з кислинкою. Тому можна пробувати різні варіанти обсмажування, щоб вибрати для себе ідеальний смак.

Сорт кави і обробка

Це один із найважливіших показників під час вибору кави, тому варто звертати увагу на те, який сорт ви купуєте. Якщо ви не дуже розбираєтеся у цьому, тоді варто дослухатися до порад експертів. Вони нас запевняють у тому, що краще вибирати арабіку, оскільки цей сорт якісніший за інші.

Краще купувати каву у цілих зернах, бо термін придатності меленої кави значно менший. Якщо ви самі будете молоти зерна, то напій буде смачнішим та ароматнішим.

Обробка кавового зерна також впливає на смак напою. Кавові зерна – це кісточки ягід із кавового дерева, які видаляються двома способами. Натуральний спосіб – це коли плоди сушаться на сонці, висихає оболонка ягід, від чого кавові зерна набувають фруктового смаку. Напій із такої кави буде менш кислим. У другий, водний спосіб, водою вимивається м’якоть ягід, а потім сушиться зерно. Тому напій виходить більш ароматним і насиченим.

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