Як правильно вибрати червону ікру до святкового столу для зустрічі Нового 2024 року

Цей продукт часто купують саме на новорічні свята, тому варто знати, як правильно вибрати червону ікру в Україні.

Традиційно напередодні новорічних свят зростає попит на червону ікру. Адже саме цей продукт є головним делікатесом на святковому столі. Крім ніжного смаку та яскравого кольору, червона ікра дуже корисна. В ній міститься 30% легкозасвоюваних білків, лецитин, фолієва кислота, багато вітамінів. Однак, щоб повною мірою насолодитися цим продуктом, потрібно знати, як правильно відрізнити якісну червону ікру.

Як визначити хорошу червону ікру

Почати слід із вибору місця продажу товару. Краще купувати червону ікру у великих торгових мережах чи офіційних магазинах виробника. Слід уважно оглянути маркування продукту та його склад. Якщо на упаковці написано, наприклад, ікорно-рибний виріб, краще від придбання відмовитися.

Деякі недобросовісні виробники розводять червону ікру з підробленими ікринками.

Як зрозуміти, що перед вами якісна червона ікра

В пластиковій чи скляній тарі продукт можна оцінити візуально. Існує одна важлива відмінність, яку добре помітно навіть неозброєним оком — всередині кожної ікринки повинна бути темна плямка ("вічко"). Це зародок у білково-жировій емульсії. Деколи це "вічко" намагаються підробити. Тому важливо звернути увагу на його форму. Якщо воно "розпливається" — перед вами неякісний продукт.

Як визначити хорошу червону ікру / Фото: pixabay.com

Важлива також і форма самих ікринок. Натуральний продукт має ідеально круглі гранули, а підроблена ікра часто овальна, сплюснена, здвоєна тощо. Якщо помітили надто велику кількість жовтих чи надто червоних ікринок — краще остерігатися. На фейк може вказувати піна на поверхні ікри, яка утворюється через бродіння дріжджів.

Розмір ікринок — ще один нюанс, на який варто звернути увагу. Наприклад, у горбуші ікра має розмір 5 мм, у некри — 4 мм, кети — 5-6 мм, а у форелі всього 2-3 мм.

В домашніх умовах також можна перевірити якість червоної ікри. Для цього киньте одну ікринку у гарячу воду (не кип'яток). Натуральна повинна луснути і зафарбувати рідину у білий відтінок, а ось підроблена — залишиться цілою або зафарбує у червоний відтінок.

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