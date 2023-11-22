Як правильно вибрати стрижку за формою обличчя, щоб личила, омолоджувала і маскувала недоліки

Аби зачіска личила, підкреслювала красу та маскувала недоліки, потрібно підбирати її, враховуючи форму свого обличчя. Це один із ключових факторів при виборі зачіски. Розповідаємо, як визначити свій тип обличчя і правильно підібрати зачіску, посилаючись на видання Latest Hairstyles.

Раніше ми писали, яка зачіска ідеальна для неслухняного волосся.

Як вибрати стрижку за формою обличчя / Фото: pixabay.com

Стрижки для овального типу обличчя

Стрижки для овальної форми обличчя / Фото: pixabay.com

Жінкам, що мають овальну форму обличчя підходить будь-яка стрижка. Втім, аби підкреслити свою природню красу, варто звертати увагу на асиметричні зачіски та стрижки із рваним чубчиком.

Стрижки для круглого типу обличчя

Стрижки для круглої форми обличчя / Фото: pixabay.com

Такий тип обличчя вирізняється своїми плавними контурами, тому тут буде ідеальною стрижка, яка візуально видовжить його. Це можуть бути стрижки із чіткими лініями на кшталт каре з прямими чи увігнутими краями. Також варто придивитися до зачісок із градуюванням, це надасть об’єму тонкому волоссю.

Стрижки для довгого чи прямокутного обличчя

Стрижки для прямокутної форми обличчя / Фото: pixabay.com

Таке обличчя має витягнуті контури, тут підійдуть зачіски, які візуально округлюватимуть його. Це можуть бути стрижки боб, багатошарове каре, зачіски з чубчиком, які прикриватимуть лоба.

Стрижки для трикутного обличчя

Стрижки для трикутної форми обличчя / Фото: pixabay.com

Трикутне обличчя або у формі серця – це коли широкий лоб і вузьке підборіддя. Такий тип обличчя вимагає зачісок, що надаватимуть об’єму нижній частині. Це такі зачіски як подовжений боб чи асиметричні стрижки із рваними краями. Можна підбирати зачіски з чубчиком, які закриватимуть лоб.

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