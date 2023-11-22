Як правильно вибрати стрижку за формою обличчя, щоб личила, омолоджувала і маскувала недоліки

Стилісти надали рекомендації власницям усіх типів обличчя.
Аби зачіска личила, підкреслювала красу та маскувала недоліки, потрібно підбирати її, враховуючи форму свого обличчя. Це один із ключових факторів при виборі зачіски. Розповідаємо, як визначити свій тип обличчя і правильно підібрати зачіску, посилаючись на видання Latest Hairstyles.
Раніше ми писали, яка зачіска ідеальна для неслухняного волосся.
Стрижки для овального типу обличчя
Жінкам, що мають овальну форму обличчя підходить будь-яка стрижка. Втім, аби підкреслити свою природню красу, варто звертати увагу на асиметричні зачіски та стрижки із рваним чубчиком.
Стрижки для круглого типу обличчя
Такий тип обличчя вирізняється своїми плавними контурами, тому тут буде ідеальною стрижка, яка візуально видовжить його. Це можуть бути стрижки із чіткими лініями на кшталт каре з прямими чи увігнутими краями. Також варто придивитися до зачісок із градуюванням, це надасть об’єму тонкому волоссю.
Стрижки для довгого чи прямокутного обличчя
Таке обличчя має витягнуті контури, тут підійдуть зачіски, які візуально округлюватимуть його. Це можуть бути стрижки боб, багатошарове каре, зачіски з чубчиком, які прикриватимуть лоба.
Стрижки для трикутного обличчя
Трикутне обличчя або у формі серця – це коли широкий лоб і вузьке підборіддя. Такий тип обличчя вимагає зачісок, що надаватимуть об’єму нижній частині. Це такі зачіски як подовжений боб чи асиметричні стрижки із рваними краями. Можна підбирати зачіски з чубчиком, які закриватимуть лоб.
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