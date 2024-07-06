Як правильно використовувати рукав для запікання: важливі секрети

Кулінари й дієтологи в один голос стверджують, що саме запікання є найкориснішим термічним обробленням їжі. Дуже часто для цього використовують спеціальний рукав, в якому продукти не підгорають. Однак, для правильного запікання в рукаві потрібно знати кілька важливих секретів.

Основним плюсом запікання їжі в рукаві є те, що м'ясо, овочі, риба готуються у власному соку і не потребують додавання олії. Це робить страви не лише надзвичайно смачними та м'якими, але й більш корисними для здоров'я.

Технологія запікання в рукаві надзвичайно проста: підготували продукти, поклали їх в спеціальний пакет, затиснули з двох сторін, виклали в форму для запікання, розігріли в духовку і поставили, зачекали і страва готова.

Якщо говорити про переваги рукава для запікання, то обов'язково варто зазначити такі:

продукти готуються ніби на пару, який виникає під час випаровування їхнього власного соку, після цього він залишається всередині, в результаті чого їжа тушкується, а тому зберігає все свої корисні властивості, залишається соковитою, має насичений смак;

рукав герметичний, в ньому, по суті, створюється своє власна замкнута мікросфера, а тому продукти готуються значно швидше, ніж коли просто запікаються в духовці;

зрештою, під час запікання в рукаві їжа не пригорає, а посуд після цього не потрібно мити.

Однак, якими б не були плюси, рукав для запікання все ж має і свої мінуси. Зокрема, якщо запікати в ньому, то золотистої скоринки на свинині чи курці точно не буде. Хоча ви можете за 10 хвилин до готовності розрізати рукав і збільшити температуру приготування.

Важливо пам'ятати, яку температуру духовки витримує рукав для запікання. Він виготовляється з поліетиленфталату, який, звісно, підходить для використання за високої температури, він не вступає у реакцію з продуктами, однак фахівці наголошують, що в ньому не можна готувати за температури від 200 градусів і вище.

Також слідкуйте, щоб рукав не торкався стінок духовки під час приготування. Не можна вмикати духовку в режим гриля. А щоб рукав не лопнув в процесі, після завантаження всередину продуктів, зробіть кілька проколів, так надлишок пару буде виходити.

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