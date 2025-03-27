Тюльпани у саду.

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Тюльпани стали символом весни і тепла. Традиційно їх висаджують і восени. Тоді цибулинки накопичують сили і у березні-квітні можуть довго цвісти. Втім, садити квіти можна і навесні. Сходи з'являються протягом 2-3 тижнів.

Як посадити тюльпани навесні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Коли садити тюльпани

Ранні сорти тюльпанів висаджують вже наприкінці березня чи на початку квітня, коли ґрунт прогріється. Ідеально, аби на глибині 10 см земля прогрілася до 9 градусів тепла. Натомість пізні сорти квітів можна висаджувати протягом травня та навіть на початку червня.

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Перед тим, як посадити цибулини, потримайте їх 15-20 годин у холодильнику, потім покладіть у розчин для дезінфекції та пророщування посадкового матеріалу на кілька годин.

Як підготувати клумбу

Тюльпани люблять, аби було багато сонячного світла. Також ділянка має бути захищеною від сильних поривів вітру, з добре дренованим та легким ґрунтом. Важливо також, аби він не був кислим. Якщо земля важка, то її полегшують піском, якщо глиниста – чорноземом, кисла – вносять вапно, пісок, органіку та торф. Щоб покращити дренажні властивості землі, на дно борозенок укладають щебінь, перемішаний із піском.

Безпосередньо на клумбі зробіть ямки та борозенки. Відстань між великими цибулинами має бути 20 см, а між дрібними – 10 см.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які овочі та чому треба посадити в березні на розсаду.

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