Як правильно висловити подяку українською: чому не можна говорити "велике дякую"

Часто можна почути вираз "велике дякую". Звучить ніби-то милозвучно та гарно українською. Проте насправді вираз "велике дякую" неправильний, зазначає український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко.

Як правильно висловлювати подяку українською

Вчитель розповів, чому "велику дякую" використовувати не можна. "Часто натрапляю у соцмережах на етикетну форму "велике дякую". Цей вислів помилковий з погляду граматики. Ви запитаєте, чому? А ось чому. Дякувати – це дієслово, що означає дію. Наприклад, що робити – ходити, спати, дякувати. З дієсловами прикметники не поєднуються. Ви ж не скажете "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати". Виходить набір слів", — зазначає Авраменко.

Правильно, це коли прикметники поєднуються з іменниками. Наприклад, "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність".

Тому, замість "велике дякую" потрібно використовувати "дуже дякую", "щиро дякую" або "дуже вдячний".

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