Як правильно вживати какао, чи можна його пити на ніч, як приготувати смачний напій

Дехто любить починати день з чашки какао, вважаючи, що воно бадьорить дехто, навпаки випиває на ніч для розслаблення. Багато міфів оточує смакові якості та способи приготування какао. Розповідаємо, як і коли краще пити какао

Чи потрібно додавати молоко до напою з какао

Найсмачніший напій какао — це з тертого какао, той, який отримують безпосередньо їх какао-бобів. У цьому випадку навіть необов’язково додавати молоко, тому що смак і так буде насиченим, а сам напій буде поживнішим, у тому числі внаслідок більшого вмісту жирів.

Коли краще пити какао

У 100 г какао-порошку – 230 мг кофеїну, а у 100 г порошку розчинної кави – 3140 мг. В натуральній каві цієї речовини ще більше. В какао мало кофеїну, але більше корисного теоброміну, який теж надає стимулюючий вплив на організм, але впливає набагато м’якше за кофеїн. Завдяки цьому какао напій бадьорить.

Чи можна вживати какао перед сном?. Частина експертів через його властивості бадьорити не рекомендують вживати цей напій перед сном, водночас проведене дослідження на гризунах показали, що какао не порушує добові ритми і сон, а навпаки цілюще впливає на безсоння і добові порушення сну, спричинені психофізіологічним стресом.

Чи можуть вживати какао ті, хто хоче схуднути

Все залежить від того, як какао вживається.100 г порошку какао містить 228 ккал, а для приготування порції напою використовується 5-10 г порошку. Тобто тим, хто слідкує за калорійністю можна особливо не переживати. Але якщо до какао додані цукор, вершки та інші інгредієнти, калорійність збільшиться у рази.

Чому краще не споживати швидкорозчинне какао

Існує безліч швидкорозчинних напоїв, до складу яких входить какао. Недоліки таких напоїв у тому, що вони містять досить високий відсоток цукру, вершки, не завжди найвищої якості. Какао у них занадто мало, щоб отримати від нього користь, замість природного аромату містять ароматизатори.Ось чому варто приготувати какао самостійно.

Як приготувати какао

Найчастіше варити какао пропонують на молоці, включаючи вівсяне та безлактозне. Проте з якісного продукту вдасться зварити какао і на воді, і навіть без молока, а результат вийде не гіршим. Окрім класичного рецепта напою. звареного на плиті, можна спробувати приготувати какао навіть у мікрохвильовці. В ній закип'ятити молоко вийде навіть швидше, ніж у сотейнику. Головне, не прогаяти моменту і ретельно розмішати інгредієнти, щоб не було грудочок.

Рецепт класичного какао

На 0,5 літра молока потрібно 1–1,5 столової ложки хорошого какао. Можна зварити без цукру, але для напою так як у дитинстві, потрібна приблизно столова ложка цукру.

Молоко доводимо до кипіння і повільно всипаємо какао активно помішуючи. Також можна розмішати його в невеликій кількості гарячої води, такий розчин зручно вливати в молоко.

Додаємо цукор, варимо на невеликому вогні близько п'яти хвилин і залишаємо настоятися під кришкою.

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