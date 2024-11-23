Як правильно загадувати бажання на Новий рік 2025, щоб воно неодмінно збулося

Новий рік — свято, на яке з нетерпінням чекають дорослі і діти. В цю особливу ніч можна загадати бажання, яке неодмінно збудеться. Лише потрібно знати, як правильно це робити.

Хоча в народні прикмети вірять далеко не всі, стійке переконання в тому, що новорічні ритуали допоможуть впіймати удачу за хвіст, залишаються у багатьох українців.

Як правильно загадувати бажання на Новий рік 2025, щоб воно збулося

Традиційно на Новий рік загадують бажання через записки. На аркуші паперу потрібно написати найзаповітніші мрії, а потім повторити їх після настання 1 січня.

Часто рівно о 12 ночі, в час, коли б'ють куранти, папірець спалюють, попіл висипають у келих з шампанським і випивають. Дехто також вірить, що бажання обов'язково збудеться, якщо аркуш паперу з бажанням покласти у порожню пляшку з-під шампанського.

Водночас, багато староукраїнських традицій говорять про те, що записувати найзаповітніше бажання на папері потрібно вже тоді, коли новий рік прийшов. Потім, за традицією, цей аркуш кладуть під подушку. Якщо ви написали багато різних бажань на різних аркушах паперу, то саме те, яке ви витягнете вранці після сну, точно збудеться протягом року.

Дуже важливо правильно формулювати бажання, кажуть езотерики. Тоді воно неодмінно збудеться. Для цього спробуйте чітко його проговорити в своїх думках. Наприклад, не варто думати "Я хочу купити квартиру", натомість, краще сформулювати це побажання так: "Я придбала квартиру своєї мрії". Не слід використовувати негативну частку "не", спробуйте сформулювати бажання в позитивному ключі. Наприклад, не "Я не хочу хворіти", а "Я повністю здоровий в новому році".

Які бажання не можна загадувати на Новий рік

Хоча, звичайно, ви можете загадувати буквально все, чого бажає ваша душа, однак, існують такі бажання, які краще не озвучувати в новорічну ніч:

незліченні багатства — не слід гнівати Фортуну;

якщо ви хочете кохання, не варто робити його об'єктом конкретну людину — краще перерахуйте ті якості, які ви б хотіли бачити в своєму партнерові;

побажання зла кому-небудь — зазвичай таке може повернутися проти вас;

конкретне місце роботи — як і у разі з коханням, перерахуйте всі ті умови, які ви б хотіли бачити на новій роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: