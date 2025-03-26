Як правильно заморожувати м'ясо в морозилці: цілим шматком чи перемолоти

Заморожування м'яса – це чудовий спосіб надовго зберегти продукт, щоб не доводилося щоразу бігти до магазину, коли він знадобиться. Проте варто знати, що спосіб заморожування може впливати на тривалість зберігання.

Вибір, чи заморожувати м'ясо цілим шматком, чи переробити його на фарш, залежить від ваших уподобань. Проте цей вибір може мати вплив на те, як довго м'ясо зберігатиметься.

Яке м'ясо довше зберігається: перемелене чи цілим шматком

Сире м'ясо можна зберігати в холодильнику лише до 5 днів, тому якщо не вдається використати його вчасно — краще заморозити. Це дасть змогу мати під рукою свіжий продукт, коли він знадобиться.

Яловичина може зберігатися в морозильнику до 9 місяців, незалежно від того, в якій формі вона зберігається.

Щодо свинини — якщо її заморожувати цілими шматками, то потрібно використати протягом 2 місяців. Перемоловши свинину на фарш, можна подовжити термін її зберігання ще на місяць, але не слід перевищувати ці межі.

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