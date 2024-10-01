Як правильно заморозити томати на зиму: помідори будуть, як свіжі

Якщо правильно вибрати та підготувати томати до заморожування, вони зберігатимуть свій смак й аромат упродовж тривалого часу.

Овочі заморожують для того, щоб подовжити термін їх придатності на цілий рік. До того ж, заморожені продукти зберігають всі свої вітаміни та корисні властивості. Тому восени досвідчені господині роблять такі корисні заготовки, щоб ласувати свіжими овочами до наступного врожаю. Що також допомагає зекономити купу коштів, адже взимку й навесні ціна на свіжі овочі досить висока.

Як підготувати помідори до заморожування

Для заморожування треба брати цілі стиглі томати, але не перезрілі. Досвідчені господині рекомендують вибирати м’ясисті сорти, вони найкраще зберігають свою форму і смак. Спочатку їх треба добре вимити, потім викласти, щоб повністю висохли. Можна прибрати вологу з овочів паперовими серветками чи рушником.

Також необхідно підготувати герметичні пакети, вони найкраще підходять для заморожування будь-яких овочів. Так помідори не вбиратимуть запахів сусідніх продуктів і збережуть свій смак та аромат. Найзручніше користуватися невеликими пакетами, вони більш практичні, таким чином ви уникнете повторного розморожування продукту.

Як правильно заморожувати помідори на зиму

Цілими та половинками. Добре помийте та висушіть помідори, зробіть хрестоподібні надрізи ножем на нижній частині кожного овоча. Потім складіть томати у каструлю і залийте окропом, дайте постояти 40 секунд, потім обережно дістаньте і зніміть шкірку. Перекладіть помідори на дощечку та поставте в морозилку до повного заморожування. Потім перекладіть овочі в герметичні пакети й відправте до морозилки на зберігання. Якщо ви хочете заморозити помідори половинками, бланшовані овочі треба порізати навпіл, вирізати плодоніжку і відправити до морозилки на заморожування, потім розкласти в пакети на тривале зберігання.

Добре помийте та висушіть помідори, зробіть хрестоподібні надрізи ножем на нижній частині кожного овоча. Потім складіть томати у каструлю і залийте окропом, дайте постояти 40 секунд, потім обережно дістаньте і зніміть шкірку. Перекладіть помідори на дощечку та поставте в морозилку до повного заморожування. Потім перекладіть овочі в герметичні пакети й відправте до морозилки на зберігання. Якщо ви хочете заморозити помідори половинками, бланшовані овочі треба порізати навпіл, вирізати плодоніжку і відправити до морозилки на заморожування, потім розкласти в пакети на тривале зберігання. Кільцями та півкільцями. Поріжте вимиті сухі помідори кільцями чи півкільцями, викладіть їх на тарілку чи дощечку і відправте в морозилку на заморожування. Потім витягніть заморожені томати, перекладіть у герметичні пакети й покладіть знову до морозилки на тривале зберігання.

Поріжте вимиті сухі помідори кільцями чи півкільцями, викладіть їх на тарілку чи дощечку і відправте в морозилку на заморожування. Потім витягніть заморожені томати, перекладіть у герметичні пакети й покладіть знову до морозилки на тривале зберігання. Пюре. Це ще один чудовий спосіб для збереження свіжих томатів. Добре вимийте помідори, розріжте навпіл, видаліть плодоніжки та перебийте блендером. Пюре треба розкладати на зберігання у пакети порційно, щоб уникнути повторного розморожування. Бо тоді продукт втратить свій смак та користь. Для заморожування також можна використовувати силіконові форми, а потім дістати з них пюре та розкласти по пакетах.

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