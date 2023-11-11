Як правильно запікати страви у фользі: якою стороною замотувати продукти

Фольга за запікання — незамінна річ на кухні. Вона не лише захищає посуд від жиру, але й допомагає приготувати ароматні та смачні страви в духовці.

Виявляється, мало хто здогадується, що від певної сторони фольги залежить, чи буде ваша страва соковитою і не пригорить. Однак, також потрібно вміти підбирати цього кухонного помічника. Для будь-якого способу приготування кулінари рекомендують брати достатньо товсту фольгу. Так ви точно не будете переживати, що вона порветься або деформується в процесі запікання.

Що робити, якщо під рукою знайшлася лише тонка фольга? Не варто засмучуватися. Просто складіть її в кілька шарів та не забудьте надійно закріпити з кожного боку.

Запікаючи страви з риби чи м'яса, звертайте увагу на те, щоб не було контакту з повітрям. Добре закріплюйте краї фольги з кожного боку. А ось під час приготування овочів або фруктів, навпаки, потрібне повітря. В такому разі продукти пропаряться і будуть значно м'якшими. Щільно загортайте фольгу під час запікання, якщо ви любите хрумку скоринку.

Багато кому не вдається отримати золотисту скоринку під час приготування страв у фользі. Щоб такого з вами не трапилося, доведіть страву до готовності, а потім розгорніть фольгу і залишіть в духовці ще на 10-15 хвилин.

Уважно придивившись до фольги, ви точно зможете помітити, що одна її сторона матова, а інша — блискуча. Від того, якою стороною ви замотаєте продукти, буде залежати кінцевий результат та якість запікання. Глянцевий бік фольги краще віддає тепло і майже не прилипає до продуктів, тому матова сторона повинна бути зовні.

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