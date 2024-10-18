Як заварювати шипшину, щоб зберегти вітаміни: секрети та поради

Ягоди шипшини містять приблизно у 10 разів більше аскорбінової кислоти, ніж лимон.

Шипшина - один з природніх джерел антиоксидантів і корисних речовин. Її вітаміни здатні поліпшувати роботу серця, усувати запалення, підвищувати імунітет і опірність до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Однак, щоб скористатися її всіма перевагами, потрібно вміти правильно її заварювати.

Як це зробити - розповідаємо далі.

Заварти шипшину не так вже і важко. Перед вживанням шипшини, ягоди необхідно розрізати на частини і видалити ворсинки.

Приготування на водяній бані

2 столові ложки подрібнених ягід залийте 1 склянкою окропу і

витримайте під кришкою на водяній бані 15-20 хвилин.

залиште настоятися протягом півгодини або 40 хвилин,

процідіть напій

Приготування у термосі

на 10 частин гарячої води необхідно взяти 1 частку сушених або свіжих ягід шипшини, попередньо подрібнених.

помістіть у термос і залиште не менше, ніж на 4-5 годин.

Яка користь від шипшини / Фото: Pexels

Яка користь від шипшини

Ягоди шипшини містять приблизно у 10 разів більше аскорбінової кислоти.

Зокрема, вітамін C, який є в ягоді, підвищує опірність до запалень, омолоджує організм, покращує стан судин і прискорює відновлення тканин.

Крім того, шипшину потрібно збирати в екологічно чистій місцевості далеко від промислових об'єктів і доріг. Рослина чутливо реагує на токсичні речовини, які містяться в грунті та повітрі, тому швидко поглинає їх.

Протипоказання

Зазначимо, що передозування шипшиною може негативно позначитися на роботі кровоносної і серцево-судинної системи в цілому.

Упродовж дня можна пити не більше двох склянок напою з шипшини для дорослих. Дітям цю дозу варто скоротити до однієї склянки на добу.

Утриматися від напоюзі шипшини варто людям, які страждають на гастрити, виразки шлунка і кишечника, а також при підвищеній кислотності.

Перед застосуванням шипшини необхідно проконсультуватися з лікарем, оскільки у вас можуть бути протипоказання до прийому напою з цієї рослини.

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