Як правильно заводити автомобіль в мороз: всі поради, які потрібно знати

Під час морозів багатьох водіїв хвилює запитання: як правильно заводити автомобіль, якщо він довго простояв на вулиці?

Мабуть, найслабшим агрегатом в автомобілі є його акумуляторна батарея, яка від холоду та морозу страждає найбільше. Тому, перед тим як заводити авто у сильний мороз, варто спочатку його розігріти. Часто через низьку температуру заряду акумулятора не вистачає, щоб завести двигун.

Щоб привести акумулятор до тями, потрібно всього лише на кілька секунд увімкнути будь-яке джерело споживання електрики, наприклад, магнітолу. Якщо ви давно не використовували акумулятор і він розряджався у вас раніше, варто на ніч віднести його в тепло, знявши з автомобіля.

Допомогти акумулятору краще пережити ніч з сильними морозами можна, якщо увечері добре прогріти авто. Наприклад, поїздити 30 хвилин, не вимикаючи двигун і не вмикаючи потужні електроприлади, накшталт обігрівання сидінь.

Не нехтуйте в мороз і проводами "для прикурювання". Вони не займають багато місця в багажнику автомобіля, але допоможуть реанімувати акумулятор, що сів. Якщо немає проводів, щоб "прикурити", залишається лише завести машину зі штовхача. Однак такий "фокус" спрацює лише на "механіці".

Існує ще одна причина, крім акумулятора, що сів, через яку в мороз двигун не заводиться. А саме — на свічках запалювання зібрався нагар. В такому разі знадобляться певні навички. Треба викрутити свічки, просмажити їх (наприклад, над газовою камфоркою), а тоді повернути на місце.

Загусле масло також може завадити автомобілю завестися в мороз. Особливо, якщо ви давно його не змінювали. Експерти вказують, що завести двигун, в якому залито мінеральне масло, у вас навряд чи вдасться. Краще використовувати синтетичне.

Як правильно заводити автомобіль в мороз

Чи варто заводити автомобіль в сильний мороз / Фото: Unsplash

Безпосередньо перед запусканням двигуна обов'язково вимкніть всі електроприлади автомобіля, так ви зменшите навантаження на акумуляторну батарею. Також рекомендуєть зачекати кілька секунд, коли увімкнули опалення. За цей час бензонасос встигне підкачати у двигун паливо.

Якщо двигун не завівся з напівоберта, експерти рекомендують не крутити стартер довше 10 секунд. Так він може вийти з ладу. Краще зробити 3-4 спроби і дати йому перепочити хвилину, а потім продовжувати.

У машин з механічною коробкою передач краще крутити стартер після того, як вичавите зцеплення, а коли двигун заведеться, не відпускати ще 2-3 секунди педаль — це збільшить термін дії трансмісії та полегшить пуск силової установки.

Чи потрібно розігрівати двигун у сильні морози

Це запитання повстає у морозну погоду чи не найчастіше. Одні автомобілісти впевнені, що це важливие етап, адже масло загустіло і погано змащує деталі, тому ресурс двигуна швидше вичерпається. Інші вважають, що сучасні авто не потребують розігрівання.

Тому єдиної думки з цього приводу не існує. Проте більшість експертів все ж радять зачекати хвилину, поки стрілка тахометра не опуститься до звичних обертань холостого ходу і рушати з містя після цього.

Спеціалісти також розсекретили особливу схему, як краще завести автомобіль на морозі. Перед маніпуляцією потрібно вимкнути всі прибори, які використовують електрику, потім увімкнути запалення, однак не поспішайте повністю повертати ключ. Спочатку увімкніть дальне світло. Так ви активізуєте всю електромережу.

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