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Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася до самої весни

Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася до самої весни

Як правильно зберігати цибулю / Фото: Unsplash

Цибулю важливо не лише виростити, а й зберегти, бо часто ще до зими вона починає гнити або, навпаки, висихати.

Щоб цибуля не гнила, не проростала й не сохла, її треба зберігати, дотримуючись деяких простих правил.

Як зберігати цибулю, щоб вона не псувалася до самої весни

Експерти рекомендують вибирати сухе, прохолодне й темне місце для зберігання цього вибагливого овоча. Найкращою температурою для цибулі буде 7-13 градусів, а вологість – не більше 70%. Цибулю не можна зберігати з коренеплодами, які виділяють вологу, – морквою, буряками та картоплею, їх треба зберігати окремо.

Якщо ви зберігаєте овочі на балконі, то їх треба помістити в сітку чи картонну коробку з отворами, щоб циркулювало повітря. Також для зберігання цибулі підійдуть ящики чи торбинки з мішковини. За низької температури овочі треба укутати в ковдру у декілька шарів.

Щоб цибуля зберігалася у коморі чи на кухні, її необхідно помістити в сухе темне місце, так вона не гнистиме й не проростатиме. Однак не варто вибирати місця біля плити, бо через тепло овочі можуть швидко зіпсуватися.

Також цибуля добре зберігається у холодильнику, але туди можна помістити не більше 4 кілограмів. Покладіть овочі у сухі ящики й періодично перевіряйте їх, якщо є гнилі, одразу прибирайте, щоб не зіпсувалася вся цибуля.

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