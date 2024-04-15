Як правильно зберігати гроші, щоб вони примножувалися: народні прикмети

Є чимало прикмет, коли справа стосується грошей. Ще з давна люди вірили, що до коштів варто ставитися дбайливо та дотримуватися певних правил. В іншому разі гроші можуть "втекти" з вашого дому.

Грошові прикмети, що допомагають зберегти фінанси та примножити їх - читайте далі.

Не поспішайте витрачати кошти

Гроші в будинку заряджають на позитивну енергію та залучають достаток. Тому, кажуть, що навіть значна частина грошей обов'язково повинна зберігатися вдома.

Для прикладу, якщо ви отримали зарплату або вам повернули борг, не поспішайте витрачати отримані кошти. Обов'язково принесіть купюри в будинок, дайте їм "переночувати" на своєму законному місці хоча б одну ніч, а вже потім можете витрачати на свій розсуд. Такий спосіб допоможе зарядити дім грошовою енергетикою.

Крім того, не рекомендується носити всю суму з собою, про всяк випадок. Таке правило вбереже вас від зайвих витрат, та до того ж ви не залишите житло без грошей.

Відповідне місце для грошей

У будинку має бути спеціально виділене місце для зберігання грошей. До слова в цьому місці можуть зберігатися кредитні карти та ваші коштовності.

Важливо. Місце повинно бути заховано від сторонніх очей. Для прикладу, можна придбати красиву металеву або дерев'яну шкатулку, яку будете ховати в надійному місці, подалі від сонячного світла. Привабливе місце зберігання буде притягнувати до себе гроші, а отже, покращувати ваш добробут.

Цікаво, що згідно з фен-шуєм, сховище грошей повинно розташовуватися в південно-східному або східному секторі будинку.

Правильно розкладайте гроші

До будь-яких купюр варто ставитися дбайливо. Це одне з найважливіших правил збереження грошей. Щоб гроші від вас "не втекли" не можна м'яти купюри, розпихати їх по кишенях, згортати в трубочку. Навіть перегинати їх посередині вкрай небажано.

Тримаючи гроші в гаманці, не можна перевертати їх "догори ногами". Більш того, фахівці з фен-шую настійно рекомендують складати купюри по ранжиру, щоб відкриваючи гаманець, ближче до вас знаходилися найбільші купюри, а в міру видалення їх номінал знижувався.

Звертайте увагу і на стан вашого гаманця. Він не повинен бути дірявим, м'ятим або замасленим. У недоглянутому і неохайному гаманці ніколи не будуть затримуватися гроші. Якщо ж гаманець зносився, то краще поміняйте його на новий.

А ще, на фінаносву успшіність може впливати навіть колір гаманця. Для "приходу" грошей обирайте гаманець жовтого, коричневого або яскраво червоного кольору.

Грошовий талісман

Навіть, якщо в гаманці немає грошей, він не повинен залишатися порожнім. Для цього заведіть собі грошовий талісман. Ним може бути щаслива монета або купюра.

Щоб обрати правильну монету або купюру, придивляйтеся до серійних номерів купюр. Якщо три, а краще чотири числа серійного номера відповідають даті вашого народження, або ж букви повторюють ваші ініціали, така банкнота є щасливою для вас.

Також талісмманом може стати будь-яка дрібничка важлива для вас.

Правильна стихія для грошей

Грошовою стихією грошей незмінно залишаються земля і метал. Це означає, що гроші повинні зберігатися поруч із землею або металевими виробами. Так фінансовий потік у вашому будинку активізується. Наприклад, для цього грошові купюри нерідко зберігають в пакетику, закопаному в землю квіткового горщика.

Простіший варіант - скріпити пачку грошових купюр золотим або срібним затискачем, залізною скріпкою або звичайним металевим дротом.

Гроші притягують гроші

Кожному з нас відома ця приказка. Але її значення її досить просте — чим більше у вас грошей, тим більше грошей до них притягується. Тому, якщо ви мрієте "розбагатіти" варто зберігати немаленьку суму грошей вдома.

Магія в тому, що сама наявність великих грошей приваблює до вас людей з цікавими ідеями, які можуть змусити працювати ваші гроші й збільшити ваші доходи.

Червона папка для витрат

Усі додаткові втрати, оплата кредитів, комунальні платежі, розписки та інші папери, що зобов'язують вас регулярно віддавати гроші та платити за рахунками, зберігайте в окремій папці червоного кольору. За приказкою, так у вас ніколи не виникне проблем з оплатою.

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