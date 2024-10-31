Як правильно зберігати свіжі помідори: пролежать до Нового року без чорної гнилі і цвілі

Важко уявити стіл українців без свіжих помідорів. Якщо ви не любите солені або консервовані томати, запам'ятайте простий, але дієвий трюк, як зберегти їх свіжими до Нового року.

Навіть без консервації ви можете зберегти помідори свіжими і соковитими до самої зими. Головне — створити відповідні умови та врахувати кілька важливих нюансів.

Насамперед, вибирайте для зберігання тільки нестиглі томати, вони поминні бути не м'якими, мати злегка зеленуватий відтінок. Важливо, щоб на поверхні таких помідорів не було зіпсованих ділянок. Якщо говорити про сорти, які найкраще зберігаються, то перше місце займають "сливки". Вони відрізняються досить щільною структурою і можуть довго триматися, не втрачаючи своїх властивостей.

Дачники стверджують, що помідор достигають навіть після зривання. Все завдяки тому, що плоди виділяють особливий газ — етилен. Він стимулює дозрівання. Саме завдяки етилену у теплій кімнаті зелений томат з часом стає яскраво червоним.

Отже, як зберегти свіжі помідори до зими? Перевірений спосіб — перекласти їх тирсою. Візьміть сухий дерев'яний ящик, викладіть одним шаром помідори, потім присипте тирсою, знову помідори і тирса, і так до верху. Тирса служитиме природним бар'єром проти вологи, а тому овочі не гнитимуть.

Щоб додатково уникнути деформації плодів, можете кожен шар перекласти ще й папером. Зберігати такий ящик потрібно за температури +10 градусів в темному місці. Завдяки таким умовам мікроорганізми, які руйнують плід, не будуть розвиватися, а самі томати повільно дозріватимуть.

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