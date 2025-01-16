Як правильно зберігати відкриту томатну пасту: буде свіжою до 5 тижнів

Томатна паста – це основний інгредієнт багатьох страв, однак використати всю банку за один раз нереально.

Як зберегти відкриту томатну пасту в холодильнику свіжою якомога довше

Зазвичай, господині беруть з банки одну-дві ложки томатної пасти, а потім вона довго стоїть і врешті решт летить у сміттєве відро. Експерти з безпеки харчування не рекомендують залишати її на полиці холодильника, де вона швидко псується, а пропонують заморожувати продукт. Таким чином можна зберегти його свіжість, а заморожування жодним чином не шкодитиме якості та смаковим властивостям.

Щоб зберегти продукт шляхом заморожування, треба перекласти пасту в форму для льоду. Просто розподіліть продукт по відсіках і ретельно розрівняйте поверхню. Таким чином, у вас вийдуть зручні маленькі кубики томатної пасти.

За потреби її можна діставати з морозилки й додавати до супів чи інших страв. Це дуже зручно, бо кубики не треба буде розморожувати. Просто візьміть порцію чи дві й покладіть у каструлю або на сковорідку. Якщо пасту все ж таки треба розморозити, це можна буде зробити у мікрохвильовці чи на паровій бані.

Є ще один відмінний спосіб зберегти відкриту томатну пасту свіжою якомога довше. Налийте прямо у відкриту банку з продуктом трохи рослинної олії. Це створюватиме захисний бар'єр, який не пропускатиме бактерії. Таким чином паста зберігатиметься в холодильнику до 5-6 тижнів.

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