Як прибрати оселю перед Новим роком і зберегти сили на свято: традиції прибирання в різних країнах

Новорічне прибирання — одна з традицій перед святом. Як провести його без зайвих зусиль?

Навіщо потрібне новорічне прибирання

Прибирання перед Новим роком має кілька значень:

Символічне очищення — в українців існує традиція, що перед Новим роком потрібно позбуватися всього непотрібного і старого, щоб розчистити місце для нового. Стосується це не лише речей, але й емоційних вражень. А прибирання допомагає створити ефект оновлення, готовності до нового. Створення атмосфери свята — чиста оселя завжди має більш привабливий і охайний вигляд. У такому просторі гості і члени родини почуватимуться комфортніше. Практична потреба — в новорічні свята часто збираються великі компанії, а тому важливо підготуватися до приймання гостей. Прибирання перед Новим роком — це не лише видалення пилу та бруду, це також організація простору, щоб усім було комфортно. Підтримання традицій — багато українців наслідують традиції своїх предків, вважаючи, що ці ритуали допомагають привнести в життя добробут і щастя. Саме однією з таких традицій є і передноворічне прибирання.

Як прибирають перед Новим роком в різних країнах світу

Китай

Серед китайців існує особлива традиція, яка називається "чуньцзі" ("прибирання перед святами"). Вона є важливою частиною підготовки до китайського Нового року. Прибирання є символом очищення дому від негативної енергії минулого року, залучення удачі в новому. Особливу увагу в процесі прибирання приділяють видаленню пилу, бруду та викиданню старих речей.

Японія

Тут прибирання перед Новим роком називається "осоджі" і воно містить очищення всіх куточків оселі, навіть важкодоступних місць. Зазвичай прибирають японці наприкінці грудня і перед цим проводять ритуал "очищення оселі від негативної енергії". Після цього оселю прикрашають новорічним декором.

Німеччина

В цій країні прибирання перед Різдвом і Новим роком також має особливе значення. Німці особливо ретельно прибирають оселю, зокрема, вітальню, де пізніше сидітимуть гості. Також тут ретельно прикрашають будинок різдвяними віночками, ялинковими гілочками, новорічними прикрасами.

Італія

В Італії традиція прибирання перед Новим роком пов'язана зі звільненням від старих речей. На думку італійців, якщо викинути старі речі, то можна звільнити місце для удачі і нових можливостей.

Мексика

Тут прибирання перед Новим роком називається "limpieza de fin de año" — воно включає не лише фізичне, але й духовне очищення. Мексиканці проводять спеціальні ритуали: запалюють свічки, окроплюють будинок освяченою водою, щоб очистити його від негативної енергії та залучити добробут.

Індія

В цій країні прибирання проводиться перед "Дівалі" — фестивалем світла. Його більшість сучасних індусів вважає своєрідним Новим роком. Припадає він на жовтень або листопад, а перед ним ретельно прибирають офіси та оселі. Індуси вірять, що це приваблює Лакшмі — богиню процвітання і багатства.

Як прибрати перед Новим роком без зайвих зусиль

Як прибрати перед Новим роком без зайвих зусиль / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо сил на генеральне прибирання у вас немає, приберіться лише в тих кімнатах, де ви будете зустрічати Новий рік. Обов'язково викиньте ті речі, які вже зіпсувалися або не приносять задоволення. Так ви зробите чистішим не лише оселю, але й свою голову.

Розбийте прибирання на блоки

Коли потрібно прибратися у всьому домі, може з'явитися паніка. Щоб вам було простіше навести лад, розділіть приміщення на окремі блоки, які можна прибирати почергово. Зосереджуйтесь на одному блоці — так ви уникнете перевантаження прибиранням.

Визначте перерви і час для прибирання

Прибирайтесь 20-30 хвилин, а тоді обов'язково робіть невелику перерву. Так ви не будете сильно втомлюватися і створите справжній азарт — адже за ці 30 хвилин хочеться зробити якомога більше.

Зосередьтесь на тих місцях, які впадають в очі першими

Першими краще прибирати ті частини кімнати, які видно одразу: дивани, столи, крісла, стільці. Важливо прибрати передпокій, адже саме від його стану залежить перше враження гостей.

Приберіть всі непотрібні речі

Якщо часу на генеральне прибирання немає, спробуйте пройтися всіма кімнатами і скласти всі розкидані речі — розсортуєте їх вже після свят.

Освіжіть килим і меблі

Їх варто посипати харчовою содою, а тоді перейти до прибирання наступної зони. Поки ви займаєтесь своїми справами, меблі та килими очищатимуться. Додатково сода вбере всі неприємні запахи. Тільки не забудьте пізніше пропилососити.

Використовуйте липкий ролик

Пройдіться ним по поверхнях м'яких меблів, верхньому одягу в передпокої, абажурам тощо, щоб швидко очистити їх від пилу, шерсті домашніх тварин і дрібних крихт.

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