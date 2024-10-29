Як прибрати наліт на котячому лотку: простий, але ефективний трюк з окропом

Господарі котів не на словах знають про таку проблему, як поява білого нальоту на котячих лотках. Утворюється він навіть в тому разі, якщо регулярно очищати туалет тварини.

Білий наліт — це залишки сечового каміння, які в'їдаються в пластик і залишаються на ньому.

Звичайно, він псує зовнішній вигляд лотка, але додатково також стає джерелом неприємного запаху сечі, від якого важко позбутися.

Часто власники тварин намагаються очистити лоток за допомогою щіток, харчової соди, різноманітних хімічних засобів, але вони, зазвичай, мало допомагають.

Однак, існує один простий засіб, який швидко прибере неприємний білий наліт і позбавить лоток запаху сечі. Йдеться про кисневий відбілювач.

Його потрібно насипати в котячий лоток (не менше 2 ст. ложок) і залити окропом. Одразу утвориться піна — це так і повинно бути. Залишайте засіб на 30 хвилин, а потім (обов'язково в рукавичках) приберіть нашарування нальоту зі стінок лотка за допомогою щітки. Сечовий камінь швидко очиститься, а неприємний запах вивітриться.

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