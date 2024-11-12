Як прибрати навіть дуже сильне засмічення унітазу всього за 1 хвилину: до чого тут пляшка

Не поспішайте викликати сантехніка, якщо у вас засмітився унітаз. Існує один простий спосіб, який допомагає пробити засмічення за 1 хвилину.

Автор одного з досить популярних YouTube-каналів стверджує, що за допомогою звичайної пляшки з пластику можна впоратися навіть з дуже важким засміченням унітазу. Такий лайфгак стане у пригоді, коли вантуз не справився з проблемою.

Щоб звичайно пластикова пляшка з-під води стала ефективним інструментом, у неї потрібно відрізати дно. А ось кришку знімати не потрібно.

Не забудьте одягнути на руки рукавички, щоб вберегти себе від бактерій і хвороботворних мікроорганізмів. Тепер вставте пляшку нижньою частиною у зливний отвір унітазу і зробіть кілька досить енергійних рухів. Намагайтесь ніби проштовхнути воду, яка стоїть, донизу.

Вже за кілька хвилин таких інтенсивних рухів ви побачите, що засмічення прибралося і вода почала вільно стікати в отвір унітазу.

Цей спосіб зручний тим, що він не потребує від вас спеціальних інструментів чи хімічних засобів. Пусті пластикові пляшки часто є в будинку, а тому їх використання не стане проблемою. До того ж, звичайна пляшка допоможе навіть там, де вантуз справитися не може.

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