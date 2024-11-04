Як прибрати підпалини на одязі від праски: професійні клінери використовують цей простий метод

Інколи ми можемо відволіктися під час прасування одягу, що стає причиною появи опіків на речах. Не поспішайте викидати улюблену футболку чи блузку — адже існує метод, який допоможе впоратися з проблемою.

Ним користуються всі професійні клінери, коли раптом щось йде не так під час прасування одягу.

Якщо опік не надто серйозний

В такому разі вистачить просто нанести на тканину невелику кількість перекису водню, а потім змити його проточною водою через одну хвилину. Не забудьте випрати річ в пральній машині з використанням звичайного порошку чи іншого мийного засобу.

Якщо опік складний

В такому разі вам також знадобиться перекис водню, який можна знайти в кожній домашній аптечці, однак діяти потрібно за іншим сценарієм. Змочіть шматок будь-якої чистої тканини і прикладіть її до сліду від опіку після праски. До водню додатково можна влити невелику кількість нашатирного спирту, який посилить дію першого. Але це не обов'язково.

Зверху на вологу тканину прикладіть шматок сухої, створивши такий собі "бутерброд". Після цього пропрасуйте сухий матеріал праскою, що була розігріта до середньої температури.

Уважно стежте за плямою від опіку під час прасування, як тільки та повністю зникне, закінчуйте процес. Якщо є перекис водню вже випарувався, а слід ще залишився, то тканину потрібно змочити ще раз і повторити все з початку.

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