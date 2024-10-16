Як прибрати пляму від шоколаду з одягу, щоб не залишилося й найменшого сліду

Більшість вважає, що вивести пляму від шоколаду з одягу надзвичайно важко. Однак, це можна зробити за допомогою простого засобу, який завжди під рукою.

Особливо часто плями від шоколаду з'являються на дитячому одязі чи меблях, що приносить новий головний біль їхнім батькам. Однак, користувачі Reddit поділилися простим, але досить ефективним засобом, який допоможе впоратися з цією проблемою.

Найкраще, звичайно, очищати свіжі плями від шоколаду, а тому слід діяти одразу, як тільки ви побачили її. Насамперед, спробуйте обережно зішкребти залишки шоколаду. Це найпростіше робити ложкою або ножем. Так продукт не буде ще сильніше вбиратися в тканину.

Далі підставте забруднений одяг під холодну воду з-під крану. При цьому тканину слід тримати з вивороту. В цьому разі гарячу воду використовувати не можна, тому що вона лише погіршить ситуацію.

Тепер потрібно нанести безпосередньо на пляму невелику кількість рідкого мила або будь-якого мийного засобу для посуду. Злегка протріть матеріал пальцями, а тоді залишіть на 5-10 хвилин. Після цього закиньте одяг в пральну машину і виперіть в температурі, яка рекомендована для цієї тканини. Як правило, вже перше прання допоможе повністю позбутися плями.

Як відіпрати стару пляму від шоколаду? В цьому разі вже буде трішки важче. Однак, це зовсім не означає, що неможливо. Від забруднення вас врятує оцет або харчова сода.

Змішайте соду з водою до утворення пасти, нанесіть її на пляму, а потім зверху полийте невеликою кількістю оцту. Злегка протріть м'якою щіткою і залишіть на 10-15 хвилин. Далі відправте одяг до пральної машини. Старі плями від шоколаду вдається відіпрати не з першого разу, тому не хвилюйтеся, якщо у вас не вийшло. Просто повторіть процедуру ще раз.

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