Як прибрати вапняковий наліт з лійки душу: експерти розповіли про неймовірний засіб — і це не оцет

Чистити лійку душу не так складно, навіть якщо на ній зібрався вапняний наліт. І для цього не потрібно використовувати жодних чистячих засобів, навіть натуральних. Вистачить одного неймовірного засобу.

Про цікавий спосіб очищення розповіли у виданні Express.

Вапняний наліт часто накопичується в різних частинах дому, але ванна кімната — це місце, де він утворюється найчастіше. Коли наліт покриває лійку душу, вона не тільки виглядає неохайно, а й обмежує потік води, забиваючи отвори, через які рідина виливається. Хоча білий оцет є популярним засобом для видалення вапняного нальоту, якщо має місце сильне забруднення він не завжди допомагає.

У групі на Facebook "Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks" блогерка Ліанна поділилася своїм методом, який вона сама ж і використовує в побуті. "Я намагалася чистити вапняний наліт протягом багатьох років, але здалась. Спробувала використовувати оцет, але він не зміг повністю видалити забруднення. І тільки нещодавно все змінилося. Засіб спрацював всього за 15 секунд."

Мова йде про звичайну мідну монету. Чому вона працює так добре? Через свою мідну основу монета спричиняє хімічну реакцію з вапняним нальотом, що допомагає його розщепити.

Результатами, які дійсно вражають, поділилися й інші користувачі Facebook та підписники групи "Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks". Вони всі зазначили, що спочатку сумнівалися у тому, що такий спосіб дієвий, однак, вирішили спробувати і не прогадали.

Як очистити лійку для душу за допомогою мідної монети? Все дуже просто: легенько протріть мокрою монетою там, де отвори покрилися вапняним нальотом. Весь бруд "відійде" за 15 секунд і вам не знадобляться хімікати.

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