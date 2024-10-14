Як прибрати вдома без побутової хімії: натуральні засоби для чищення

Є чимало способів обійтися без побутової хімії.

Використання побутової хімії у вирішенні побутових питань стало вже звичним явищем. Однак, впоратися з цими "проблемами" часто можна і з природних елементів.

Як це зробити - розповідаємо далі.

Раковина та плитка

Сода та оцет залишаються універсальними природними засобами для миття та очищення поверхонь.

Для цього змочіть ганчірку оцтом, і натріть содою забруднені місця. Ненадовго залиште цю суміш на поверхні і змийте.

Накип в чайнику

Накип в чайнику добре видаляється за допомогою білого оцту. Оцет потрібно налити у посуд з накипом і залишити на ніч, вранці промити.

Для дезінфекції завжди можна використовувати оцет і перекис водню 3%. Спочатку обробити поверхню оцтом, потім сполоснути перекисом.

Запах в холодильнику

Неприємні запахи добре нейтралізує цедра лимона, апельсина, лайма та грейпфрута. Щоб забрати запах, поставте у холодтльник мисочку з цедрою цих продуктів.

Водночас, якщо потрібно провести антибактеріальну обробку, використовуйте розчин бури. Бура, тетраборат натрію, продається в аптеках. На літр води береться сто грамів бури й наноситься на поверхню.

Засмічення в трубах

Це можна зробити також за допомогою підручних засобів.

Для початку викоористаєте вантуз: потім наливйте в трубу розчин: сто грам соди змішаною зі ста грамами оцту.

Як почистити посуд

Почистити посуд можна також за допомогою соди.

Якщо чашки та миски дуже забруднені, зробіть розчин: пара столових ложок соди на склянку води й замочіть в ньому посуд на кілька годин.

Потім достатньо буде все промити водою і чистою губкою.

Каструлі та пательні

Крім солі, можна використовувати і сіль.

Брудні ручки від пательні та каструль треба покласти відмокнути в розчин з соди і солі, з розрахунком сто грамів соди на літр води і столова ложка солі. Якщо вони дуже брудні, їх рекомендовано виварити на вогні.

Потім бруд легко змивається звичайною водою.

Як очистити духовку

Легко очистити духовку можна за допомогою харчової соди. Щоб видалити жир залиште на ніч 1/4 склянки нашатирного спирту в духовці, а вранці протріть поверхню духовки ганчіркою змоченою в харчовій соді.

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