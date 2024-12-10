Як прибрати віск з тканини: способи, які допоможуть позбутися плям на одязі

Зимові свята наближаються. А яке Різдво чи Новий рік без свічок, та й відключення світла тривають, тому свічки стали для українців не лише святковим атрибутом, а й щоденною необхідністю. Під час їх використання часто трапляються плями воску на тканині чи одежі. Розповідаємо про всі можливі способи, як прибрати такі забруднення.

Як прибрати віск з тканини: ефективні методи

Віск можна зішкребти

Цей метод підходить для видалення свіжих плям, ще теплого воску або парафіну з тканини. Якщо віск ще не встиг увібратися в тканину, тупим ножем можна акуратно зішкребти його з тканини. Будьте уважні, щоб не пошкодити її.

Погладити тканину з восковою плямою

Цей метод підійде, навіть якщо віск в'ївся у тканину. Покладіть тканину з плямою між двома аркушами паперового рушника або звичайного білого паперу, будь-якого адсорбувального матеріалу. Увімкніть праску на низьку або середню температуру і попрасуйте папір. Проводьте праскою повільно, щоб віск розплавився і перейшов на абсорбент. Перевіряйте папір, щоб переконатися, що він правильно вбирає віск. Такий спосіб вважається одним з найефективніших і найбезпечніших, для тканини насамперед.

Заморожування

Ще один ефективний і безпечний метод – заморожування. Під час нього віск стає крихким і його легко видалити з поверхні одягу. Достатньо помістити одяг чи річ до морозильної камери на кілька годин, після цього витерти віск ложкою або ножем.

Якщо заморожування не вдається, покладіть серветку або папір під одяг, забруднений воском, і поверх нього та притисніть нагріту праску до забрудненого воском місця, поки пляма повністю не зникне.

Розчинник

Можна спробувати прибрати віск за допомогою розчинника. Це може бути оцет, медичний спирт або спеціальний засіб для плям. Але потрібно бути обережними і наносити розчинник потроху, щоб не зіпсувати предмет гардероба. Залишки рідини промокніть серветкою або паперовим рушником.

Прання за високої температури

Перш ніж прати речі, уважно вивчіть етикетку, щоб знати максимально допустиму температуру прання.

Плями від воску на джинсах краще видалити прасуванням через адсорбенти або пранням.

Якщо віск потрапив на куртку, пуховики, прасувати синтетику не потрібно, краще скористатися заморожуванням.

Як видалити жирну воскову пляму, яка залишилася

Після видалення воску на одязі може залишитися масляна пляма. Найефективніший спосіб видалити її – за допомогою мийного засобу, наприклад, рідини для миття посуду, а потім випрати одяг у воді з додаванням порошку.

Плями можна видалити за допомогою спирту чи скипидару. Все, що потрібно зробити – це змочити ватний тампон і акуратно нанести його на пляму, зачекати 20 хвилин та випрати.

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