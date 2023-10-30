Як прибрати заломи на шкіряному взутті: будуть на вигляд, як нові

Простий спосіб, який допоможе прибрати складки та заломи на взутті.

Заломи на взутті можуть з'явитися як на дорогому, так і на дешевому виробі. Найчастіше заломи утворюються в місцях, де взуття піддається найбільшим навантаженням – це зона гомілкостопу і пальців, місце згину стопи.

Причини, чому виникають заломи та складки на шкіряному взутті

Причин появи непривабливих дефектів може бути багато:

Неправильно підібраний розмір взуття.

Матеріал виробу занадто м'який або занадто жорсткий.

Неправильний догляд за взуттям, неправильне зберігання.

Як позбутися заломів на кросівках, взутті в домашніх умовах

Якщо складки глибокі, їх можна розгладити.

Виріб набити папером або тканиною, щоб зсередини розпрямити поверхню взуття.

Серветку з мікрофібри, якусь тканину намочити у воді та покласти на місця заломів.

Праску нагріти до середньої температури.

Пропрасувати місця заломів через вологий виріб.

Прибираємо заломи на шкіряному взутті

Результат вас здивує – натуральна шкіра дійсно стане гладкою, а черевики, наче нові.

Якщо складки невеликі, випрямити заломи можна ще простіше.

Треба вичистити взуття від пилу та бруду.

Далі помістити до взуття формоутримувачі відповідного розміру або, якщо є, розширювачі для взуття.

На суху шкіру взуття нанести звичайний, відповідний для шкіряного виробу крем.

Залишити формоутримувачі та розширювачі всередині взуття до повного висихання крему.

Повторити цю процедуру декілька разів – заломи мають зникнути.

Як не допустити появи заломів

Щоб зберегти взуття в гарному стані, намагайтеся берегти його та дотримуватися простих рекомендацій:

Вибирайте взуття за розміром. Не потрібно купувати моделі, які вам тиснуть або, навпаки, бовтаються на нозі лише тому, що вони вам сподобалися. Якщо туфлі широкі, то заломи з'являться по всій ширині, якщо вузькі, то шкіра на них швидко почне тріскатися через велике натягнення.

Носіть взуття за сезоном.

Регулярно використовуйте засоби, призначені для повноцінного догляду за шкіряним взуттям.

Перш ніж взутися, переконайтеся, що на взутті розстебнуті всі застібки й замки. Якщо ні, то витратьте зайві кілька секунд, щоб розстебнути і нормально взутися. Користуйтеся ложкою і не наступайте на задник.

Купуйте кілька пар сезонного взуття і постійно міняйте його. Якщо воно промокло, то не висохне всього за одну ніч, відповідно, не встигне повернути первинну форму.

Не ставте взуття під струмінь води, коли миєте його. Користуйтеся м'якими губками.

Не взувайте і не носіть мокре взуття. Якщо натуральна шкіра не встигла висохнути, то вона розтягуватиметься і деформуватиметься.

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