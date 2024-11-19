Як прибрати запах, що в'ївся, з килима: очистите навіть найбрудніший за один раз — спосіб клінерів

Килими можна часто зустріти в оселях українців, адже вони додають "родзинки" інтер'єру. Однак, також на них збирається багато бруду, а з часом з'являється ще й неприємний запах. Щоб освіжити килим, вам знадобиться зовсім трішки вільного часу і ефективний домашній засіб.

Старі килими можуть стати справжнім викликом для тих, хто любить підтримувати в будинку ідеальну чистоту. Однак, якщо запам'ятати декілька простих кроків, то ви зможете досягти чудових результатів. Слід приділити процедурі очищення килиму трішки більше уваги, щоб він сяяв чистотою і мав свіжий вигляд протягом місяців.

Насамперед, кажуть клінери, килим потрібно підготувати до очищення. Кімнату потрібно звільнити від меблів, особливо там, де лежить килим. Так ви отримаєте до його поверхні повний доступ. Тепер ретельно пропилососьте килим, пройшовши по всім місцям. Так ви приберете більшість сміття та бруду, які можуть заважати подальшому очищенню.

Для чищення килима від неприємного запаху рекомендуємо використовувати харчову соду. Наносьте її доволі густим шаром, приділяючи особливу увагу тим ділянкам, де є плями. Залишіть на щонайменше 2 години, але за можливості краще на цілу ніч. За цей час вона вбере в себе неприємні запахи і додаткові забруднення. Для того, щоб прибрати стійкі плями, до соди додайте кілька крапель води, щоб утворилася паста.

Тепер слід приготувати оцтовий розчин (1 ст.ложка на літр води). Оцет, як відомо, відрізняється потужною очищувальною властивістю. Запаху боятися не слід — він зникне, коли оцет повністю випарується. Після нанесення зачекайте, щоб килим повністю висохнув природним шляхом. Не можна використовувати фени чи обігрівачі, це може пошкодити структуру ворсу.

Фінальний етап — додавання свіжого аромату. Для цього ідеально підійдуть ефірні олії. Вибирайте запах, який вам подобається, але найбільш універсальними вважаються лимон чи лаванда. А ось ефірна олія чайного дерева додатково ще й подарує антибактеріальні властивості. Розпилювати краще на відстані, щоб аромат розподілився по килиму рівномірно.

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