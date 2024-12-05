Як прибрати затхлий запах після прання: хитрощі, які допоможуть це зробити

Не сохне, пріє, неприємно пахне, вигорає на сонці, витягується і втрачає форму — яких тільки неприємностей не трапляється з одягом. Але є хитрощі, які допоможуть цих неприємностей уникнути.

Ось низка корисних порад

Як зберегти приємний запах на одязі

Білизна пахнутиме заявленим на упаковці порошку або ополіскувача ароматом лише у тому разі, якщо ви розвісили її протягом 20-30 хвилин після прання. Ну або протягом години — якщо відкрити дверцята машинки одразу після завершення процесу.

Якщо не вийшло укластися в ці терміни, перед просушуванням ще раз запустіть машинку на режим полоскання з додаванням ополіскувача, інакше білизна прітиме і неприємно пахнутиме.

Що потрібно додати до пральної машинки, щоб речі не були затхлими:

Досвідчені господині радять скористатися простими лайфгаками. Для того, щоб речі після прання не ставали затхлими, додавайте до порошку або оцет, або соду.

Як сушити речі, аби вони не смерділи - лайфгак з оцтом

Щоб прибрати неприємний запах, додайте до засобу для прання трохи оцту. Вам вистачить буквально 100 грамів цієї рідини. Під час прання оцет нейтралізує усі бактерії та не дасть речам "задихатися", коли ви їх сушитимите.

Важливо врахувати, що оцет варто додавати лише тоді, коли ви впевнені, що він не зіпсує тканини. Речі можуть змінити колір, а тому спочатку перевірте дію такого методу на маленькій ділянці, наприклад, на підкладці чи зворотній стороні кишені. Окрім цього, після прання з оцтом речі потрібно полоскати двічі. Ставте додатковий режим, аби не залишилося різкого запаху.

Ви можете замочувати речі перед пранням у машинці. Для цього додайте дві столові ложки соди до води, а потім дайте одягу там "відпочити". Після цього можете прати речі як завжди.

Раніше ми писали, чим кисневий порошок для прання відрізняється від інших засобів. Більше про це читайте у новині.

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