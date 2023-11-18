Якщо ви вирішили приготувати котлети, але трохи перестаралися із сіллю, не варто перейматися. Існують способи, що допоможуть врятувати ситуацію.

Пересолили фарш: що робити

Отже, ви додали надто багато солі у готовий фарш. Не варто його викидати. Виправити ситуацію дуже просто. Візьміть ще трохи м'яса, перекрутіть його в блендері чи м'ясорубці і перемішайте з готовим фаршем.

Також можна додати до фаршу кабачки чи картоплю. Натріть овочі на дрібній тертці, відцідіть зайву вологу і перемішайте з м'ясом. Овочі допоможуть збалансувати рівень солі та додатково зроблять котлети більше ніжними і соковитими.

Кухарі стверджують, що найкращим способом прибрати зайву сіль з фаршу, є використання білого хліба, замоченого у молоці. Результат перевершить всі ваші очікування. Котлети вийдуть смачними, соковитими і ніжними.

Якщо вам не подобається ідея з батоном і молоком, можете додати манку чи рис. Вони вберуть зайву сіль, а замість котлет тепер можна буде приготувати мітболи.

Що робити, якщо пересолили вже готові котлети / Фото: Unsplash

Зайву сіль можна прибрати також за допомогою мультиварки чи пароварки. В такому разі вам навіть не знадобиться щось додавати в уже готовий фарш. Просто готуйте котлети не на сковороді, а на пару. Пара допоможе позбутися солі і страва вийде смачною.

Також пересолений фарш можна покласти в сито і промити кип'яченою водою. Однак варто звернути увагу, що разом із сіллю вимиється і певна частина інших приправ, тому з цим методом варто бути обережним.

Як врятувати смажені пересолені котлети

Якщо ви вже посмажили котлети і лише після цього зрозуміли, що фарш був пересоленим, також не варто засмучуватися. Навіть в такому разі порятунок є. Наприклад, ви можете протушкувати їх у сметані або додати у сковорідку свіжі нарізані овочі, залити водою і вершками, а потім поставити на маленький вогонь до готовності овочів. Сіль перейде в інші компоненти і страва буде врятована.

Якщо всі ці способи вам не підходять, можете використати пересолений фарш для приготування іншої страви. Запіканка чи макарони з фаршем стануть чудовою альтернативою, але в такому разі більше не соліть страву під час приготування.

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