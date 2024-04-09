Як прибрати зморшки під очима навіть в 40+ років в домашніх умовах: допоможе простий макіяж

Макіяж не лише допомагає підкреслити переваги своєї зовнішності, але й приховати певні вікові зміни, зокрема зморшки під очима.

У виданні The Sun розповіли про лайфгак з макіяжем, який набирає популярності в Мережі. За лічені секунди блогерка на відео змогла приховати всі видимі зморшки під очима. За її словами, зробити це під силу кожній, навіть у віці 40+ років.

Насправді рекомендація доволі доступна та бюджетна. Вам потрібно придбати всього лише пензлик для нанесення та будь-які світло-коричневі матові тіні.

Джессіка Браун, експертка з макіяжу, робить всього кілька впевнених рухів і за 5 секунд зморшки стають практично невидимими. Такий експрес метод точно повинен бути у арсеналі кожної жінки, незалежно від віку.

Що потрібно робити:

За допомогою тонкого пензлика нанесіть невелику кількість матових тіней під око. Обирайте світло-коричневий відтінок. Швидко проведіть лінію від зовнішнього до внутрішнього кута ока, не підходячи до ватерлінії нижньої повіки.

Як працює цей лайфгак? Все доволі просто. Завдяки грі світла та тіней невеликі зморшки приховуються. Більше того, очі візуально мають об'ємніший вигляд.

Читайте також: