Як приготувати чипси в домашніх умовах: 3 рецепти, які не залишать байдужими нікого

Важко знайти людину, яка не полюбляє або хоча б іноді не дозволяє собі чипси.
Якщо ви справжній поціновувач (-ка) домашньої їжі, то скоріше вирішите зробити чипси власноруч, ніж придбати магазинні аналоги, які вважаються дуже шкідливими. Таким чином можна контролювати склад і спосіб приготування. До прикладу, зменшити вміст солі, олії, підсилювачів смаку та інших не найкорисніших складників.
Про найпростіші рецепти приготування чипсів вдома, які сподобаються кожному, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Традиційні картопляні чипси
Класика, що не старішає. Ви легко можете приготувати картопляні чипси для гостей вечірки або під перегляд фільму. Вам знадобиться:
- картопля (3 шт.)
- олія (2 ст.л.)
- сіль, перець та приправи (на смак)
Покроковий спосіб приготування:
- Розігрійте сковороду до 180 градусів.
- Почистіть картоплю та поріжте її тонкими кружечками.
- У глибокій посудині замаринуйте картоплю в солі, спеціях та приправі.
- Вкрийте лист пергаментом та викладіть картопляні слайси на відстані одне від одного.
- Випікайте чипси впродовж 10-15 хвилин.
- Перекладіть готові чипси на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Чипси з апетитної тортильї
Тут за основу беремо традиційний мексиканський коржик – тортилью. У Мексиці чипси з неї називають начос. Вам знадобляться:
- тортилья (4 шт.)
- яйце куряче (1 шт.)
- сметана (1 ст. л.)
- сир чедер (50 гр.)
- дрібка меленої паприки
- сіль (на смаком)
Покроковий спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200-240 градусів.
- Тортилью наріжте невеликими трикутниками.
- Розкладіть слайси на лист, застелений пергаментом.
- Збийте яйце з паприкою та змастіть сумішшю тортилью.
- Чедер дрібно натріть й посипте ним слайси.
- Готуйте чипси впродовж 5-7 хвилин.
- Дістаньте страву та посипте її сіллю та спеціями, які вам до вподоби.
- Після того, як чипси охолонуть, можна подавати до столу.
Хрусткі яблучні чипси
Без десерту, звісно, ми вас не відпустимо. Пропонуємо вашій увазі солодкі чипси з яблук. Вам знадобляться:
- яблука (3 шт.)
- цукор (на смак)
- мелена кориця (чайна ложка)
Покроковий спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 90 °C.
- Застеліть лист пергаментом або силіконовими килимками для випікання.
- Ретельно помийте яблука та наріжте їх тонкими скибочками.
- Розкладіть слайси яблук в один шар (не забувайте про інтервал між ними).
- Посипте яблука корицею та цукром.
- Випікайте страву протягом години, переверніть та доведіть до готовності впродовж ще однієї години.
- Вимкніть духовку і залиште яблука всередині на годину, щоб вони стали хрумкими.
Раніше ми писали про те, що питання “Що можна приготувати на вечерю” стає викликом для багатьох сімей. У цій добірці ви знайдете три рецепти простих і смачних страв.
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