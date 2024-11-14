Як приготувати чипси в домашніх умовах: 3 рецепти, які не залишать байдужими нікого

Важко знайти людину, яка не полюбляє або хоча б іноді не дозволяє собі чипси.

Якщо ви справжній поціновувач (-ка) домашньої їжі, то скоріше вирішите зробити чипси власноруч, ніж придбати магазинні аналоги, які вважаються дуже шкідливими. Таким чином можна контролювати склад і спосіб приготування. До прикладу, зменшити вміст солі, олії, підсилювачів смаку та інших не найкорисніших складників.

Про найпростіші рецепти приготування чипсів вдома, які сподобаються кожному, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Традиційні картопляні чипси

Традиційні картопляні чипси

Класика, що не старішає. Ви легко можете приготувати картопляні чипси для гостей вечірки або під перегляд фільму. Вам знадобиться:

картопля (3 шт.)

олія (2 ст.л.)

сіль, перець та приправи (на смак)

Покроковий спосіб приготування:

Розігрійте сковороду до 180 градусів. Почистіть картоплю та поріжте її тонкими кружечками. У глибокій посудині замаринуйте картоплю в солі, спеціях та приправі. Вкрийте лист пергаментом та викладіть картопляні слайси на відстані одне від одного. Випікайте чипси впродовж 10-15 хвилин. Перекладіть готові чипси на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Чипси з апетитної тортильї

Чипси з апетитної тортильї

Тут за основу беремо традиційний мексиканський коржик – тортилью. У Мексиці чипси з неї називають начос. Вам знадобляться:

тортилья (4 шт.)

яйце куряче (1 шт.)

сметана (1 ст. л.)

сир чедер (50 гр.)

дрібка меленої паприки

сіль (на смаком)

Покроковий спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200-240 градусів. Тортилью наріжте невеликими трикутниками. Розкладіть слайси на лист, застелений пергаментом. Збийте яйце з паприкою та змастіть сумішшю тортилью. Чедер дрібно натріть й посипте ним слайси. Готуйте чипси впродовж 5-7 хвилин. Дістаньте страву та посипте її сіллю та спеціями, які вам до вподоби. Після того, як чипси охолонуть, можна подавати до столу.

Хрусткі яблучні чипси

Хрусткі яблучні чипси

Без десерту, звісно, ми вас не відпустимо. Пропонуємо вашій увазі солодкі чипси з яблук. Вам знадобляться:

яблука (3 шт.)

цукор (на смак)

мелена кориця (чайна ложка)

Покроковий спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 90 °C. Застеліть лист пергаментом або силіконовими килимками для випікання. Ретельно помийте яблука та наріжте їх тонкими скибочками. Розкладіть слайси яблук в один шар (не забувайте про інтервал між ними). Посипте яблука корицею та цукром. Випікайте страву протягом години, переверніть та доведіть до готовності впродовж ще однієї години. Вимкніть духовку і залиште яблука всередині на годину, щоб вони стали хрумкими.

Раніше ми писали про те, що питання “Що можна приготувати на вечерю” стає викликом для багатьох сімей. У цій добірці ви знайдете три рецепти простих і смачних страв.

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