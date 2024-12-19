Як приготувати ефективний засіб із підручних засобів для виведення навіть застарілих плям

Ділимося чудовим рецептом засобу для виведення плям, який дуже дешевий, але неймовірно ефективний. Він на відмінно впорається зі слідами від кави, ягід, жиру чи шоколаду.

Як приготувати плямовивідник із підручних засобів

Сучасні господині часто вибирають домашні засоби для видалення плям, вони вкрай ефективні і не шкодять тканині. Найкраще для боротьби з уїдливими плямами підходять харчова сода, лимонна кислота, оцет і засіб для миття посуду.

Сода і оцет допомагають освітлити і пом'якшити тканину, лимонна кислота має відбілювальний ефект. Однак варто пам’ятати, що кольорові тканини можуть втратити свій відтінок за взаємодії з кислотою. А засіб для миття посуду ефективно видаляє жир і жовті плями від поту.

Щоб приготувати плямовивідник, змішайте в рівних частинах соду, оцет і лимонну кислоту, додайте 3 столові ложки гелю для миття посуду. Ретельно розмішайте всі інгредієнти, щоб утворилася пастоподібна суміш. Засіб необхідно нанести на заплямовані місця, добре втерти і зачекати 10 хвилин, після чого треба випрати річ як зазвичай. Після такого плямовивідника всі забруднення зникнуть, наче їх і не було.

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