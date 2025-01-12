Як приготувати гречку без каструлі та плити: виходить дуже смачна й ароматна каша

Гречана каша – одна з найпопулярніших страв на столі кожного українця. Багато господинь готують її досить часто, бо вона не лише смачна, а й надзвичайно корисна. Однак, попри користь, звичайна гречка може швидко набриднути. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", як приготувати гречану кашу, щоб вся родина була у захваті.

Як швидко приготувати найсмачнішу гречану кашу

Якщо ви хочете приготувати смачну гречку, однак у вас немає часу стояти біля плити, можна скористатися таким способом. Він вам неодмінно сподобається, а каструля вам для цього взагалі не знадобиться. Каша готується в духовці і виходить у рази смачнішою та ароматнішою, ніж зварена на плиті звичайним способом.

Так готують гречку професійні кухарі. Для того, щоб приготувати гречку в духовці, візьміть склянку промитої крупи і засипте у керамічну чи скляну форму для запікання. Розподіліть гречку по дну форми, щоб вийшов рівномірний шар. Зверху покладіть шматочки смаженого чи вареного м’яса, можна тушкованку чи улюблені овочі та залийте все склянкою води. Ще можна використати м’ясний чи овочевий бульйон.

Форму треба накрити кришкою чи фольгою та відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин. Ваша гречка з духовки стане справжнім кулінарним шедевром, який полюбить уся родина і навіть діти.

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