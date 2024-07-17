Як приготувати гречку, щоб вона була максимально корисною: поради дієтологів

Смачна та розсипчаста гречка виходить далеко не в кожного. Адже для її приготування потрібно знати кілька хитрощів.

На сайті zhenskiy.kyiv.ua розповідають, що варити гречку зовсім не так просто, як це може здатися на перший погляд.

Більшість з нас готують гречку так: заливають каструлю водою, додають крупу, варять її на повільному вогні до готовності і подають. Однак, часто під час варіння зерна злипаються чи розварюються, а тому страва виходить не такою апетитною на вигляд.

Існують певні правила, які допоможуть вам завжди готувати не лише смачну та розсипчасту, але й більш корисну гречку. Насамперед, радять дієтологи крупу потрібно кинути на суху сковороду і "підсушити" на вогні до появи характерного гречаного запаху.

Після цього гречку можна засипати у каструлю з водою і варини на тихому вогні. Коли рідина вже майже википіла, додайте до страви вершкове масло. Дієтологи зазначають, що поєднання гречки та тваринних жирів надзвичайно корисне для нашого організму.

Ще один важливий момент для приготування розсипчастої гречки. Про нього пам'ятають далеко не всі, але саме так готували крупу наші бабусі. Як тільки вода вже випарувалася, візьміть чистий рушник, обмотайте ним каструлю і поставте "доходити".

Крім цього, кажуть дієтологи, залізо, яке міститься в гречці, повільно засвоюється нашим організмом. Щоб вирішити цю проблему, потрібно додати до готової страви паприку та їсти її з помідорами. Додатково запийте обід апельсиновим соком (він містить багато вітаміну С) і тоді залізо буде засвоюватися значно швидше.

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