Як приготувати ідеальну яєчню без жодної краплини олії: спойлер — підготуйте зубочистку

Яєчня — один з найулюбленіших варіантів сніданку багатьох людей. Готують її зазвичай на сковороді. Однак, якщо ви не хочете використовувати олію, адже ведете здоровий спосіб життя, можете спробувати приготувати страву іншим способом.

Щоб отримати ідеально підсмажений білок та напіврідкий жовток, вам потрібно буде взяти одну зубочистку. Варто зазначити, що цей спосіб підійде не всім людям, а лише тим, хто має на своїй кухні мікрохвильову піч.

Фахівці стверджують, що яєчня в мікрохвильовці вийде навіть смачнішою, ніж на сковороді. Отже, вам знадобляться:

2 яйця;

2-3 столові ложки води;

1 зубочистка.

Яйця готуються у мікрохвильовій печі по одному. Спочатку розбийте одне у миску, залийте невеликою кількістю води, зробіть у жовтку кілька проколів зубочисткою, а потім помістіть ємність з яйцем у мікрохвильову піч. Нагрівайте не більше 1,5 хвилини за потужності 600 Вт. Дістаньте, повторіть з другим яйцем.

У вас вийде ідеальна яєчня з чудово застиглим білком і напіврідким жовтком.

Як смажити яйце на сковороді без олії

Як смажити яйце на сковороді без олії / Фото: Pexels

Щоб посмажити яєчню на сковороді без олії, візьміть посудину і поставте її на середній вогонь, влийте воду і зачекайте, щоб вона закипіла. Тоді вбийте два яйця, накрийте кришкою. Наприкінці можете додайти сіль та спеції за смаком.

Як приготувати яєчню в духовці

Мало хто здогадується, що яєчню можна також посмажити у духовці. Однак для такого способу знадобиться невелика кількість вершкового масла. Візьміть ємність, яку можна ставити у духовку, змастіть маслом, розбийте всередину яйця.

Заздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів. Поставте яйця і запікайте приблизно 7-10 хвилин (залежно від кількості яєць).

Краще не перетримувати яєчню надто довго, інакше жовток повністю звариться і страва вийде несмачною.

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