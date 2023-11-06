Як приготувати культову гостру гірчицю вдома: колишній шеф-кухар McDonald's поділився секретом

Шеф-кухар Майк Харач, який раніше працював у McDonald's, розповів, які інгредієнти потрібні для приготування культової гострої гірчиці мережі.

Бургери від McDonalds завжди викликають апетит і змушують нас задуматися, чому вони такі смачні. Про деякі секрети розповів колишній шеф-кухар цієї мережі Майк Харач.

Зокрема, він поділився, як готувати апетитний гострий гірчичний соус в домашніх умовах, який принесе задоволення багатьом гурманам. Цікаво, що для цього вам потрібно докупити в магазині всього два інгредієнти.

Культова гостра гірчиця від McDonald’s — це соус на основі майонезу, до якого входять яєчні жовтки, олія та деякі інші компоненти. Щоб повторити легендарний рецепт і скуштувати гамбургери, наче в McDonald's вдома, вам знадобляться: жирний майонез та соус Табаско. Якщо змішати звичайну гірчицю, майонез та кілька порцій Табаско, ви отримаєте такий же гострий соус, як і в відомій мережі.

Відео з детальним описом рецепту створення гострого соусу для гамбургерів з яловичиною чи куркою стало досить популярним в TikTok та вже набрало близько 2000 лайків.

Шанувальники McDonald’s в захваті від домашнього рецепту, оскільки цей соус вважається по-справжньому культовим та найкращим для гамбургерів. Хоча дехто може скептично поставитися до списку інгредієнтів, однак у коментарях були відповіді тих, хто відтворив рецепт, використовуючи рекомендації шеф-кухаря Майка. Всі вони були приємно здивовані результатом.

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