Як приготувати молоду картоплю: 5 смачних, улюблених та екзотичних рецептів

Рецепти молодої картоплі зі сметаною та кропом, в духовці, смаженої на сковороді, картоплі в карамелі

Червень, початок липня — зірковий час для приготування молодої картоплі. Саме в цей час можна і потрібно насолоджуватися стравами з ніжної, солодкуватої молодої картоплі, яка сама по собі навіть без додаткових інгредієнтів має неповторний смак.

Тим більше, що почистити молоду картоплю дуже просто. Це можна зробити жорсткою стороною губки, або за допомогою щітки. Або взагалі не чистити, через те, що шкірка майже не відчувається у приготованій страві, до того ж є містить багато корисних речовин.

Пропонуємо найсмачніші рецепти приготування молодої картоплі.

Молода картопля зі сметаною, кропом та часником

Це напевно, один з найпопулярніших улюблених рецептів приготування молодої картоплі.

Інгредієнти:

Молода картопля невеликого розміру, можна дрібну, чистити таку картоплю не потрібно - 1 кг.

Сметана - 100 г. Якщо любите сметану, можна взяти та більше.

Вершкове масло - 70 г

Зелень кропу - 1 пучок.

Сіль, чорний мелений перець — на смак.

Часник — декілька зубчиків.

Приготування молодої картоплі зі сметаною, часником та кропом

Картоплю помити та зішкрябати ножем чи ще чимось шкірочку.Знову помити, залити водою і на великому вогні швидко довести до кипіння. Зменшити вогонь та посолити та зварити до готовності.

Коли картопля звариться, злити воду, додати січену зелень кропу, масло і сметану. Перемішати картоплю ложкою, накрити її кришкою і струснути каструлю кілька разів, щоб картопля в ній добре перемішалась.

Картоплю поперчити, при потребі досолити, додати вичавлений часник. Знову все ретельно перемішати, накрити кришкою і залишити на 1-2 хв. Молода картопля зі сметаною та кропом готова.

Молода картопля в духовці

Інгредієнти

Молода картопля - 1 кг.

Соняшникова олія - 3-4 ст.л,

Вершкове масло - 150 - 180 г

Сіль — на смак.

Як запекти молоду картоплю у духовці

Ретельно помийте картоплю. Середню та велику картоплю розріжте на 4 частини.

Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Налийте в пательню соняшникову олію та обсмажте картоплю до моменту, поки з’явиться легка рум’яна скоринка.

Посоліть картоплю та перемішайте. Зверху на картоплю у пательні викладіть вершкове масло.

Запікайте картоплю 15-20 хвилин за температури 180 градусів. Залежно від розміру картоплі час її приготування може трохи варіюватися.

Молода картопля на сковороді

Інгредієнти

Молода картопля - 800 - 1000 г.

Часник - 3-4 зубчики.

Вершкове масло - 50-70 г

Нерафінована соняшникова олія - 100 г.

Кріп - 5 гілочок.

Сіль, перець — на смак.

Як посмажити молоду картоплю

Помийте молоду картоплі, поріжте її на частинки.

Розігрійте на сковорідці 50 г вершкового масла та 50 мл олії. Коли масло розтане, викладіть картоплю та смажте впродовж 15 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.

Зубчик часнику наріжте слайсами та додайте його на сковорідку азом із сіллю та перцем і смажте ще 5 хвилин.

Решту часнику подрібніть часникочавкою, дрібно наріжте кріп. Змішайте 50 мл соняшникової олії з часником і кропом.

Полийте готову картоплю пряною олією.

Крім традиційних страв з молодої картоплі, як то молода картопля зі сметаною та кропом, в духовці, смажена картопля, пропонуємо досить не звичайні та смачні рецепти.

Молода картопля з корицею

Заведено вважати, що кориця є спецією для випічки, для напоїв. Корицю часто додають у ранкову каву, тому, що ця спеція сприяє. разом з кавою пробудженню. Але корицю можна зранку, для такого самого ефекту додавати та до молодої картоплі.

Інгредієнти

Молода картопля - 1 кг.

Вершкове масло - 30-40 г.

Сіль — на смак.

Мелена кориця - 1 чайна ложка

Як приготувати молоду картоплю з корицею

Помиту картоплю зваріть в підсоленій воді до готовності. Її можна почистити, а можна не чистити, зі шкіркою вона також буде смачною.

Злийте воду та знову додайте сіль на смак. Але пам’ятайте, що вже додавали сіль при варінні картоплі. Далі додайте корицю та вершкове масло та добре перемішайте.

Молода картопля в карамелі

Зі смаком молодої картоплі можна експериментувати. Наприклад, приготувати карамелізовану картоплю. Таку страву, залюбки готують у Данії.

Інгредієнти

Молода картопля - 1 кг.

Вершкове масло - 40-50 г.

Цукор - 40-50 г.

Сік лимона - 2 ст. л

Велика сіль — на смак.

Як приготувати молоду картоплю в карамелі

Ретельно помийте молоду картоплю та відваріть в підсоленій воді до готовності. Краще брати середню або дрібну картоплю, щоб не розрізати її на частини.

Сковорідку розігрійте, додайте цукор, щоб він трохи розтанув та потемнів. Після чого додайте вершкове масло і сік лимона. Відразу перекладіть картоплю в сковорідку та ретельно перемішуйте поки картопля не покриється карамельною скоринкою. Після додайте крупну сіль, краще морську або гімалайську.

Читайте також: