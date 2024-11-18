Як приготувати найніжніші та найсоковитіші відбивні: допоможе цей секретний інгредієнт

Такий маринад на газованій воді зробить м’ясо ніжним та смачним, однак потрібен ще один складник.

Хто з нас не любить ніжних та соковитих відбивних. Та іноді м’ясо виходить досить жорстке й сухе, тому страва втрачає свій чарівний смак. Втім досвідчені господині знають, як приготувати найсмачніші відбивні з будь-якого м’яса і радо поділилися своїм секретом. Розповідаємо, що треба додати до маринаду, щоб відбивні сподобалися усім членам родини.

Як приготувати маринад для ніжних відбивних із будь-якого м’яса

Спочатку треба взяти глибоку ємність і налити 250 мл газованої води. Якщо такої немає, можна замінити на звичайну воду з-під крану. Додайте у воду сіль та суміш перців за смаком, все ретельно перемішайте. Вичавіть у маринад 4 зубчики часнику, можна натерти пів цибулини, щоб смак був виразнішим. Додайте секретний інгредієнт – гірчицю. Вона надасть відбивним насиченого смаку і зробить їх надзвичайно соковитими. Добре перемішайте маринад і занурте відбивні, потримайте м’ясо 30 хвилин. Коли відбивні промаринуються, їх можна смажити як зазвичай. М’ясо буде ніжним та соковитим, добре просмажиться й матиме рівномірний насичений смак.

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