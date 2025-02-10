Як приготувати найсмачніший у світі кисломолочний сир: знадобиться лише один інгредієнт

Якщо ви хочете приготувати ідеальний кисломолочний сир, щоб їсти на сніданок чи для сирників, вам знадобиться лише натуральний йогурт, який не містить жодних домішок. З кілограма йогурту виходить 570 грамів сиру. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", як приготувати найсмачніший кисломолочний сир з одного інгредієнта.

Як зробити домашній кисломолочний сир: покрокова інструкція

Для приготування домашнього сиру треба йогурт без домішок, кількість можна брати будь-яку, це не впливатиме на технологію приготування продукту. Також знадобиться каструля з товстим дном, ще одна висока каструля, друшляк і марля.

Спосіб приготування кисломолочного сиру.

Підготовка. Головна умова – йогурт повинен бути натуральним і без жодних домішок. Нагрівання. Налийте йогурт у каструлю з товстим дном і нагрійте на середньому вогні до появи крупинок. Щойно вони з’являться, вимикайте плиту. Відокремлення сироватки. Після нагрівання йогурт треба залишити на 15 хвилин, щоб рідина відокремилася від сирної маси. Потім його треба процідити через сито чи марлю, щоб позбутися сироватки. Проціджування. Поставте друшляк із сиром у каструлю з високими стінками та накрийте кришкою, щоб стікала сироватка. Якщо ви хочете просто їсти продукт, нехай він стікає не більше 2 годин. Для того, щоб приготувати з нього сирники, краще залишити його стікати на ніч.

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