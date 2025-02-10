Як приготувати найсмачніший у світі кисломолочний сир: знадобиться лише один інгредієнт

Домашній кисломолочний продукт вийде не лише смачним, а й набагато кориснішим, ніж магазинний.
Якщо ви хочете приготувати ідеальний кисломолочний сир, щоб їсти на сніданок чи для сирників, вам знадобиться лише натуральний йогурт, який не містить жодних домішок. З кілограма йогурту виходить 570 грамів сиру. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", як приготувати найсмачніший кисломолочний сир з одного інгредієнта.
Як зробити домашній кисломолочний сир: покрокова інструкція
Для приготування домашнього сиру треба йогурт без домішок, кількість можна брати будь-яку, це не впливатиме на технологію приготування продукту. Також знадобиться каструля з товстим дном, ще одна висока каструля, друшляк і марля.
Спосіб приготування кисломолочного сиру.
- Підготовка. Головна умова – йогурт повинен бути натуральним і без жодних домішок.
- Нагрівання. Налийте йогурт у каструлю з товстим дном і нагрійте на середньому вогні до появи крупинок. Щойно вони з’являться, вимикайте плиту.
- Відокремлення сироватки. Після нагрівання йогурт треба залишити на 15 хвилин, щоб рідина відокремилася від сирної маси. Потім його треба процідити через сито чи марлю, щоб позбутися сироватки.
- Проціджування. Поставте друшляк із сиром у каструлю з високими стінками та накрийте кришкою, щоб стікала сироватка. Якщо ви хочете просто їсти продукт, нехай він стікає не більше 2 годин. Для того, щоб приготувати з нього сирники, краще залишити його стікати на ніч.
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