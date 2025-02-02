Як приготувати пекінську капусту в духовці: рецепти смачної і поживної страви

Ви розкриєте для себе по-новому цей овоч.

Пекінська капуста може бути дуже смачною не лише в салатах. Вона самостійно може стати дуже цікавою стравою. Її можна запекти і подати як гарнір, або ж зробити повноцінною стравою, додавши кілька інгредієнтів.

ТСН.uа підготував для вас рецепти запеченої пекінської капусти.

Пекінська капуста в духовці

Інгредієнти

одна головка пекінської капуст

2-3 столові ложки-соєвого соусу

2 столові ложки рослинної олії

1 столова ложка меду

спеції за смаком

Приготування

Наріжте пекінську капусту кружальцями по 2-3 см товщиною. Зробіть соус: змішайте олію, соєвий соус, мед та спеції. Змастіть олією деко, викладіть на нього кружальця з капусти і змастіть соусом. Поставте до розігрітої на 180° духовки на на 20 хв.

Запечена пекінська капуста з сиром

Інгредієнти:

500 г пекінської капусти

100 г твердого сиру

200 г томатів

100 г перцю

1 зубчик часнику

1 яйце

80 г сметани

спеції за смаком

Приготування

Наріжте капусту кружальцями по 2-3 см. Кубиками покришіть овочі. Сир натріть на терці. У мисці змішайте сир, сметану, яйця, овочі, натертий сир та спеції. Усе добре перемішайте. Викладіть на деко чи у форму капусту. Посипте спеціями. Звершу викладіть начинку з сиру і овочів. Поставте капусту до розігрітої до 180° духовки. Запікати 40 хв - поки зверху не з'явиться золотиста скоринка.

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