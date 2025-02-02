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Як приготувати пекінську капусту в духовці: рецепти смачної і поживної страви

Як приготувати пекінську капусту в духовці: рецепти смачної і поживної страви

Пекінська капуста. / Фото: djurenko.com

Ви розкриєте для себе по-новому цей овоч.

Пекінська капуста може бути дуже смачною не лише в салатах. Вона самостійно може стати дуже цікавою стравою. Її можна запекти і подати як гарнір, або ж зробити повноцінною стравою, додавши кілька інгредієнтів. 

ТСН.uа підготував для вас рецепти запеченої пекінської капусти. 

Пекінська капуста в духовці 

Інгредієнти

  • одна головка пекінської капуст
  • 2-3 столові ложки-соєвого соусу
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • 1 столова ложка меду
  • спеції за смаком

Приготування

  1. Наріжте пекінську капусту кружальцями по 2-3 см товщиною.
  2. Зробіть соус: змішайте олію, соєвий соус, мед та спеції.
  3. Змастіть олією деко, викладіть на нього кружальця з капусти і змастіть соусом.
  4. Поставте до розігрітої на 180° духовки на на 20 хв. 

Запечена пекінська капуста з сиром

Інгредієнти:

  • 500 г пекінської капусти
  • 100 г твердого сиру 
  • 200 г томатів
  • 100 г перцю
  • 1 зубчик часнику
  • 1 яйце
  • 80 г сметани 
  • спеції за смаком

Приготування

  1. Наріжте капусту кружальцями по 2-3 см. Кубиками покришіть овочі. Сир натріть на терці.
  2. У мисці змішайте сир, сметану, яйця, овочі, натертий сир та спеції. Усе добре перемішайте.
  3. Викладіть на деко чи у форму капусту. Посипте спеціями. Звершу викладіть начинку з сиру і овочів.
  4. Поставте капусту до розігрітої до 180° духовки. Запікати 40 хв - поки зверху не з'явиться золотиста скоринка.

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