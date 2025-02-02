Як приготувати пекінську капусту в духовці: рецепти смачної і поживної страви

Ви розкриєте для себе по-новому цей овоч.
Пекінська капуста може бути дуже смачною не лише в салатах. Вона самостійно може стати дуже цікавою стравою. Її можна запекти і подати як гарнір, або ж зробити повноцінною стравою, додавши кілька інгредієнтів.
ТСН.uа підготував для вас рецепти запеченої пекінської капусти.
Пекінська капуста в духовці
Інгредієнти
- одна головка пекінської капуст
- 2-3 столові ложки-соєвого соусу
- 2 столові ложки рослинної олії
- 1 столова ложка меду
- спеції за смаком
Приготування
- Наріжте пекінську капусту кружальцями по 2-3 см товщиною.
- Зробіть соус: змішайте олію, соєвий соус, мед та спеції.
- Змастіть олією деко, викладіть на нього кружальця з капусти і змастіть соусом.
- Поставте до розігрітої на 180° духовки на на 20 хв.
Запечена пекінська капуста з сиром
Інгредієнти:
- 500 г пекінської капусти
- 100 г твердого сиру
- 200 г томатів
- 100 г перцю
- 1 зубчик часнику
- 1 яйце
- 80 г сметани
- спеції за смаком
Приготування
- Наріжте капусту кружальцями по 2-3 см. Кубиками покришіть овочі. Сир натріть на терці.
- У мисці змішайте сир, сметану, яйця, овочі, натертий сир та спеції. Усе добре перемішайте.
- Викладіть на деко чи у форму капусту. Посипте спеціями. Звершу викладіть начинку з сиру і овочів.
- Поставте капусту до розігрітої до 180° духовки. Запікати 40 хв - поки зверху не з'явиться золотиста скоринка.