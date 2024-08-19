Як приготувати пишні та ніжні сирники: секретний інгредієнт, який радять додавати кулінари

Сирники — доволі популярна страва на сніданок. А завдяки всього лише одному секретному інгредієнту вони завжди будуть виходити у вас надзвичайно ніжними та пишними.

Кулінари розповідають, що основний секрет пишних та ніжних сирників полягає в тому, щоб використовувати рисове борошно замість пшеничного. Всі інші компоненти додаються за рецептом.

Так, для сирників на сніданок вам знадобиться 500 г сиру, 1 ч. ложка ванільного цукру, 50 г цукру, 1 яйце та 30 г рисового борошна. Всі ці продукти слід ретельно перемішати до однорідності, сформувати невеликі сирники та відправити їх до розігрітої заздалегідь сковороди з вершковим маслом.

Щоб сирники вийшли смачними, їх потрібно обсмажувати з двох боків по три хвилини. А якщо ви любите більш пропечену страву з домашнього сиру, тоді можете ще й накрити сковороду кришкою.

Такі сирники можна подавати з кавою чи чаєм. Також до цього варіанту сніданку чудово підходять варення, згущене молоко, сметана, мед тощо.

Також, кажуть кулінари, якщо у вас під руками не знайшлося рисового борошна, можете замінити його на манку або крохмаль. А щоб текстура сирників вийшла більш ніжною, сир перед вимішуванням тіста додатково перетирають через сито.

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