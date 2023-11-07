Як приготувати смачні деруни: ось який інгредієнт в жодному разі не можна додавати

Досвідчені кулінари поділилися, чи потрібно в деруни додавати борошно та інші компоненти.

Смачні, поживні, ароматні, з легкою скоринкою — це все про деруни. Важко знайти людину, якій би не подобалася ця проста страва. Сьогодні існує чимало варіантів її приготування, але багато хто припускається важливої помилки, додаючи в деруни всього лише один інгредієнт, якому там не місце.

Насамперед, професійні кухарі впевнені, що найсмачнішими виходять ті деруни, які містять мінімальну кількість продуктів. В цю страву обов'язково входить натерта картопля та цибуля. Чи потрібно вижимати картоплю для дерунів? В мисці обов'язково залишиться овочевий сік — його важливо злити.

Потім у картопляно-цилулеву масу вибивають одне яйце. Додають за смаком сіль і перець. Тут важливо не переборщити — спеції не повинні "перебивати" смак картоплі.

Багато хто сперечається, чи потрібно в деруни додавати борошно? Виявляється саме від цього інгредієнта краще відмовитися. Інакше деруни вийдуть "гумовими", сухими зверху та з непропеченою "серединкою". Якщо ж ви готуєте велику кількість дерунів і хочете, щоб вони довше полежали, тоді додайте 2-3 ложки борошна на 1,5 кг картоплі.

Також, щоб суміш не потемніла можна замінити борошно ложкою сметани. Якщо деруни виходять надто рідкими, щоб не використовувати борошна чи крохмалю, просто видаліть зайву вологу.

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