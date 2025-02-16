Як приготувати смачні соковиті тефтелі, які не розпадатимуться: 5 кулінарних хитрощів

Щоб тефтелі були соковитими, пухкими і не розпадалися, головне, що треба зробити, це правильно підготувати всі інгредієнти.
Розповідаємо, посилаючись на Ukr.Media, про п’ять важливих кулінарних трюків, які допоможуть приготувати ідеальні та смачні тефтельки.
Як приготувати ідеальні тефтельки: будуть смачними, соковитими й не розпадатимуться
- Фарш і невеликий шматочок сала. Щоб тефтельки були соковитими, фарш краще брати середнього чи крупного помелу. Якщо взяти фарш занадто дрібного помелу, тефтелі вийдуть сухими та занадто щільними. Якщо м’ясо пісне, треба обов’язково додати сала, близько 50 г на 500-600 г м'яса.
- Рис – який брати і як готувати. Рис потрібен тефтелям, щоб вони тримали форму. Найкраще брати довгозернистий чи круглий рис, варити треба до напівготовності. Не треба його промивати перед варінням, бо рис втратить свою клейкість, тоді тефтельки розпадатимуться. Рис треба додавати з розрахунку 30% від маси фаршу. Деякі господині додають сирий рис.
- Цибулю треба додавати за рецептом. Якщо ви її обсмажите, то тефтельки вийдуть значно ароматнішими.
- Яйця та крохмаль допоможуть зв’язати фарш, але з цими складниками треба не переборщити, бо тефтельки вийдуть занадто щільними.
- Замішування фаршу та охолодження. Фарш треба добре перемішувати, щоб він став однорідним. Але не можна відбивати фарш, бо тефтелі вийдуть жорсткими та щільними. Обов’язково дайте фаршу відпочити в холодильнику 1-2 години, тоді він краще формуватиметься. Після цього тефтельки треба одразу обсмажити чи запекти. Якщо ви їх тушкуєте, соус має покривати не більше ⅓ висоти тефтельок, так вони будуть саме тушкуватися, а не варитися.
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