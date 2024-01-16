Як приготувати смачну печінку: навіщо її заливати окропом – ви точно про це не знали

Багато господинь знають, що для того, щоб приготувати смачну печінку, її треба попередньо замочити. Багато хто замочує в молоці, завдяки чому печінка втрачає гіркоту і набуває ніжності.

Однак досвідчені господині заливають печінку гарячою водою. Для чого та як це робити? Які переваги має саме такий спосіб замочування перед "молочним"?

Як правильно заливати печінку окропом

Спочатку печінку потрібно очистити від плівки та порізати. Шматочки залити окропом, навіть краще водою, яка щойно дійшла до кипіння.

Зачекати декілька хвилин, після чого печінку можна смажити.

Якою буде приготована печінка

Якщо печінка попередню була залита гарячою водою, то у приготованому вигляді вона вийде м'якою та ніжною.

Не буде жодної гіркоти. Заливши її окропом, ми отримуємо печінку м'якшу, ніж у разі замочування в молоці, вона позбудеться неприємного запаху.

Як приготувати смачну печінку

Печінку можна смажити, тушкувати, варити, запікати в духовці. Найчастіше її обсмажують в олії з цибулею до напівготовності, складають до каструлі, заливають соусом і тушкують до готовності. Куряча печінка готується швидко, яловича та свиняча – довше.

Солити та додавати спеції треба в кінці приготування.

Печінку можна тушкувати в молоці, сметані, томатній пасті, у вершках і навіть у коньяку. Можна додавати під час тушкування яблука, корицю та інші спеції, як-от мускатний горіх, гвоздика, карі тощо.

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