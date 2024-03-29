Як приготувати соковиті котлети з хрумкою скоринкою: кулінари радять додати до фаршу один інгредієнт

Більшість людей, готуючи котлети, намагаються дотримуватися стандартного рецепту. Але можна використати різні хитрощі, які роблять страву ще смачнішою.

Одразу варто зазначити, що існує чимало різних хитрощів та інгредієнтів, які можна додавати до класичного рецепту котлет, щоб покращити їхній смак. Але, якщо перед вами стоїть завдання саме зробити страву більш соковитою, але щоб вона мала хрумку скоринку, варто скористатися одним перевіреним лайфгаком.

Хтось додає до фаршу гострі приправи, цукор чи мінеральну воду. Але існує ще один цікавий варіант. Деякі досвідчені кухарі полюбляють використовувати картопляне пюре.

Чому варто спробувати додати картопляне пюре до фаршу котлет:

воно має досить високий вміст вологи, а тому в процесі приготування котлети будуть залишатися соковитими, м'ясо не пересушуватиметься;

фарш отримає м'яку і ніжну текстуру, така страва буде легше засвоюватися організмом.

Однак, найголовніша особливість полягає в тому, що завдяки картопляному пюре котлети отримають хрумку скоринку, яка не пригорить. Водночас вона з'явиться не лише під час смаження, але й за запікання.

Просто додайте улюблене пюре і додайте його до фаршу. Співвідношення інгредієнтів може бути різним, залежно від того, наскільки м'якими і соковитими ви хочете зробити котлети.

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