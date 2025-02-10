Як приготувати стейк, щоб він був ідеально смачним і м'яким: відомий шеф-кухар поділився секретом

Готування стейка може виглядати як справжній виклик, але відомий шеф-кухар Гордон Рамзі має свій секретний інгредієнт, який допомагає зробити його неперевершеним за смаком і текстурою.

Про це він розповів виданню Daily Express.

Багато людей прагнуть приготувати стейк ідеально, незалежно від бажаного ступеня просмаження. Проте часто м’ясо або недосмажують, або перетримують на вогні, що робить його надто сухим.

На щастя, британський шеф-кухар Гордон Рамзі розкрив свій секрет, як досягти ідеального результату всього з одним інгредієнтом. Він особливо полюбляє яловиче філе, також відоме як вирізка або філе-міньйон, яке славиться ніжною текстурою, але може швидко пересушитися при неправильному приготуванні.

Щоб уникнути цього, Рамзі завжди підтримує вологість у процесі готування. Він обсмажує філе на високій температурі, створюючи апетитну, ароматну скоринку.

Під час приготування стейка Гордон Рамзі кілька разів перевертає його для рівномірного просмаження, а потім додає на пательню часник, зелень і несподіваний інгредієнт — курячий бульйон. Але навіщо він потрібен?

За словами шеф-кухаря, бульйон має кілька важливих переваг. Він допомагає відновити вологу, яку м’ясо втрачає під час смаження, розчиняє жир, що пристає до сковорідки, а також просочує часник і зелень, розкриваючи їхній аромат.

Коли рідина випаровується, вона перетворюється на насичений соус, що підсилює смак стейка, роблячи його ще більш апетитним. Цей метод особливо добре підходить для жорстких шматків яловичини, але його можна застосовувати до будь-якого стейка.

Хоча додавання курячого бульйону до яловичого стейка може здатися незвичним, Рамзі обирає його через ніжний смак, який не перебиває основний акцент страви. Однак, якщо хочеться більш виразного м’ясного смаку, бульйон можна замінити яловичим.

Якщо ж під рукою немає бульйону, шеф рекомендує використовувати вершкове масло. Воно надає стейку апетитну золотисту скоринку та багатший смак.

Окрім цього, важливо злегка змастити пательню олією перед початком смаження, щоб уникнути підгоряння. А залишки масла з олією можна використати для приготування гарніру — наприклад, обсмаженої картоплі чи овочів.

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