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Як приготувати вершкове пюре з ідеальною текстурою: секрети французьких кухарів

Як приготувати вершкове пюре з ідеальною текстурою: секрети французьких кухарів

Як приготувати ідеальне пюре / Фото: Freepik

Страва вийде ніжною, ароматною, не водянистою та без грудочок, якщо дотримуватися цих простих порад.

Щоб приготувати ідеальне картопляне пюре, яке сподобається усім членам вашої родини, дотримуйтеся цих секретів французьких кухарів.

  • Секрет №1. Для пюре краще вибирати крохмалисту картоплю із жовтою м'якоттю. Біла картопля більше підходить для супів і салатів.
  • Секрет №2. Картоплю  необхідно варити в невеликій кількості води і краще цілою. Чим дрібніше її нарізати, тим несмачнішим вийде пюре, бо під час варіння вона втратить значну частку крохмалю, тому буде водянистою.
  • Секрет №3. Картоплю краще перетирати через сито, а не перебивати блендером. Надмірне подрібнення призведе до того, що страва буде клейкою та несмачною.
  • Секрет №4. До пюре спочатку треба додавати вершкове масло, а потім молоко. Масло має бути твердим, а молоко – гарячим або дуже теплим. Також пюре вийде смачнішим, якщо його збити з маслом, а не просто змішати.
  • Секрет №5. Жирні вершки краще замінити на сметану. Вважається, що вони порушують консистенцію і легкість пюре. В ідеалі сметану потрібно додати після масла, можна разом із молоком.

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